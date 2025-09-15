Lali atendió cuando el demonio llamó y mirá quién la va a reemplazar en La Voz Argentina

La apretada agenda de Lali le impidió estar como coach en algunas grabaciones de La Voz Argentina por lo que una compañera de la escena nacional fue convocada para reemplazarla. Mirá a quién vas a encontrar en la pantalla de El 9 Televida en el talent show de las noches.

La Voz Argentina, el talent show de las noches de El 9 Televida, vive momentos decisivos de cara a la final que cada vez está más cerca. Pero un giro inesperado en el campo de batalla musical tuvo lugar; un jurado deberá abandonar su puesto durante varias emisiones y será reemplazado. Conocé de quién se trata y quién llega a ocupar su lugar.

La reina del pop argentino, Lali Espósito, está teniendo un gran año a nivel laboral luego de haber hecho sold out de su quinto show en el estadio Vélez en tan solo un año, en la gira que se corresponde con el álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama” y que la llevó por todo el país durante este invierno.

Esta gira y sus shows se suman a su compromiso nocturno y diario que se ve en El 9 Televida como jurado de La Voz Argentina. Ante esta superposición de viajes y compromisos, Lali se ausentó de algunas de las grabaciones, por lo que la producción del talent show tuvo que buscar un reemplazo acorde.

Según informó Sofi Martínez en el stream react junto a Momi Giardina y Santi Talledo, “en el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones de las que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”.

De esta manera, anunciaron que la artista que ocupará su lugar en la silla será Nicki Nicole, quien ya había ocupado el lugar de co-coach en la anterior temporada junto a Mau y Ricky.

Lali, la bestia pop

El jueves 11 de septiembre, Lali Espósito hizo historia al vender todas las entradas de su quinto show en el estadio Vélez de este año. Pero eso no fue todo, ya que también compartió su reacción al enterarse de la noticia en medio de las grabaciones de La Voz Argentina.

A tan solo 4 horas de abrir la venta general de las entradas a su quinto show en el año, y sexto en su carrera en el estadio Vélez, la cuenta oficial de Dale Play Live reveló que la cantante agotó las localidades.

Pero eso no fue todo, ya que Lali Espósito hizo historia al lograr vender el estadio, y desde la misma cuenta revelaron: “Lali se convierte en la primera artista en agotar 5 Estadios Vélez Sarsfield en un año, y como si fuese poco lo hizo en 4 HORAAS”.

Ya sabés si este lunes ves a Nicki Nicole en lugar de Lali espósito, no te sorprendas y disfrutá de La Voz Argentina en El 9 Televida.