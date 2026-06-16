Lágrimas y emoción en el Mundial: el sorpresivo reencuentro entre Lionel Scaloni y Martín Palermo que conmovió a todos

En la previa del debut de la Selección Argentina contra Argelia, el “Titán” sorprendió al DT en plena conferencia de prensa. El recuerdo de los momentos difíciles en Estudiantes de La Plata y un abrazo rompiendo el protocolo que es viral.

La antesala del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 regaló un momento cinematográfico de pura nostalgia y emoción que traspasó los límites de lo estrictamente deportivo. Mientras el director técnico, Lionel Scaloni, brindaba la conferencia de prensa oficial en el Arrowhead Stadium de Kansas de cara al partido ante Argelia, una voz sumamente familiar desde la primera fila interrumpió el protocolo para generar un cruce inolvidable: Martín Palermo reapareció como enviado periodístico y conmovió hasta las lágrimas al DT.

El ex goleador histórico de Boca Juniors, quien se encuentra cubriendo la cita mundialista para la señal internacional DSports, tomó el micrófono y dejó de lado su rol de cronista para hablarle directo al corazón. “Hola, Leo, soy Martín Palermo. No te hablo como periodista sino como compañeros que fuimos…“, arrancó el Titán, provocando la inmediata sorpresa de un Scaloni encandilado por las luces de la sala que no lo había reconocido de entrada.

El recuerdo de una época difícil en Estudiantes

La pregunta de Palermo apuntó directo a las raíces de ambos, puntualmente a los años 1996 y 1997, cuando compartieron plantel en Estudiantes de La Plata antes de que el oriundo de Pujato partiera al Deportivo La Coruña y el atacante hiciera historia en el Xeneize. “Mi pregunta es si en esa época que compartimos lindos momentos te imaginabas esto…”, consultó Martín con la voz visiblemente tomada por la emoción.

La respuesta de Scaloni desarmó por completo el clima ceremonial de la carpa de prensa de la FIFA:“¡Qué me voy a imaginar, Martín! Qué alegría verte… Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos. ¡Mirá, te emocionás vos también!”, contestó el director técnico campeón del mundo con una sonrisa imborrable.

Lejos de esquivar el plano personal, el DT aprovechó los micrófonos para revelar un gran gesto del exdelantero en sus inicios en el fútbol: “Particularmente él se comportó muy bien conmigo. Viví una época en Estudiantes muy bonita, pero antes estuve tres o cuatro meses sin jugar y él fue uno de los que me abrieron las puertas… Es un amigo del fútbol. Martín, te aprecio un montón y gracias por estar”.

Abrazo fuera de protocolo y el deseo de bicampeonato

Hacia el final de la ronda de prensa, y tras las últimas preguntas del staff de la Selección, el protocolo estricto de la organización quedó de lado. Lionel Scaloni bajó de la tarima principal de manera inmediata y caminó hacia el sector de los reporteros para fundirse en un cálido y prolongado abrazo con Palermo, rodeado de flashes y cámaras de todo el mundo.

Posteriormente, en un diálogo íntimo con la prensa argentina, Palermo devolvió los elogios a su excompañero: “Scaloni tenía una personalidad, pero en ese momento era muy joven y era difícil saber que iba a llegar a esta instancia. Con Lionel tenemos una amistad y es hermoso recordar lo que pasamos. Ahora queda desearle lo mejor para este inicio”, soltó el Titán antes de retirarse del estadio.

La Scaloneta ultima detalles para el gran estreno mundialista con el corazón contento y la mística renovada tras este emotivo reencuentro. No te pierdas esta noche el debut de la Scaloneta por El 9 Televida.