Lágrimas, cacerolas y un mensaje contundente: el doble “Congelados” que conmovió a Gran Hermano

Steffany “Campanita” Pereira y Alejandra Majluf recibieron las visitas sorpresa de su madre y de su hija respectivamente. Un emotivo abrazo, una cacerola en la cocina y un pedido de “final de mujeres” marcaron la gala del reality de El 9 Televida.

La noche de este martes 28 de julio se vivió a pura emoción en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de las noches de El 9 Televida. Durante una gala atravesada por la sensibilidad, el reality desplegó una doble entrega de la dinámica del “Congelados”, beneficiando a dos jugadoras que venían atravesando días de alta carga afectiva: Steffany “Campanita” Pereira y la actriz Alejandra Majluf.

Ambas participantes debieron realizar un esfuerzo sobrehumano para cumplir la regla del estatismo mientras sus seres queridos cruzaban la puerta giratoria para brindarles contención y fuerzas de cara a la etapa decisiva del juego.

El estruendoso abrazo a “Campanita” y el show de las cacerolas

La primera en ingresar a la casa fue Nilsa, la madre de la jugadora de origen paraguayo-brasileño. Tras presentarse ante el resto de los participantes como “la mamá de Campanita”, caminó hacia su hija y la envolvió en un abrazo cargado de llanto y nostalgia.

“Cuánto tiempo, te extraño mucho, hija mía. Todo el mundo está bien y manda saludos. Queremos lo mejor para ti”, le susurró Nilsa ante las lágrimas desconsoladas de la participante.

Fiel al estilo enérgico y ruidoso de su hija —famosa por despertar a sus compañeros golpeando vajilla—, Nilsa sorprendió a todos al caminar hasta la cocina, tomar dos ollas y chocar una contra otra a puro ritmo.

Antes de irse, le dejó una contundente enseñanza de vida: “No permitas que las malas energías apaguen tu inocencia. Desde antes de nacer, Dios tenía un propósito para ti, hija”.

La contención a Alejandra Majluf y el pedido de una “final de mujeres”

Minutos más tarde llegó el turno de Alejandra Majluf (63). Su hija Emma cruzó el umbral riendo y contenida por las carcajadas nerviosas de la situación. La actriz, que venía de semanas muy golpeadas emocionalmente tras protagonizar cruces, quedar nominada y pedir disculpas públicas por comentarios sobre el físico de una compañera, apenas pudo contener el quiebre físico al ver a su hija.

“Quédate tranquila, que está todo bien. Mantenete lo más tranquila que puedas, disfrutá y divertite”, le aconsejó Emma, asegurándole que tanto su familia como sus mascotas se encontraban en perfecto estado.

Al despedirse, Emma miró a su madre y lanzó una frase que resonó fuerte dentro de la casa: “Quiero una final de mujeres y una ganadora…”, dejando en claro que la actriz es su mayor orgullo y ejemplo a seguir.

No te pierdas Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de El 9 Televida.