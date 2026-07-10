Lágrimas, amor y un fuerte consejo de juego: el emotivo “Congelados” de Yipio con su novio en Gran Hermano

Gisela “Yipio” Pintos recibió la sorpresiva visita de su pareja, “Chocolatito”, en una noche cargada de sensibilidad. El joven le llevó paz sobre su familia tras la salida de Andrea del Boca y le dejó una advertencia letal: “Los tibios no hacen historia”.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a convertirse en un mar de lágrimas y emociones a flor de piel. En una nueva y esperada edición del desafío de “Congelados”, la gran protagonista de la noche fue Gisela “Yipio” Pintos, quien recibió la visita menos pensada y más necesitada de su novio Matías, popularmente conocido por los fanáticos del reality como “Chocolatito”.

El reencuentro llegó en un momento sumamente crítico para la participante, quien venía golpeada anímicamente y desestabilizada tras la reciente y resonante expulsión de Andrea del Boca del programa conducido por Santiago del Moro.

El tierno mensaje familiar que trajo paz a la casa

Bajo la estricta regla de permanecer completamente inmóvil para evitar una sanción fulminante, Yipio vio cruzar la puerta a su gran amor. Apenas ingresó, el joven dejó en claro el motor de su visita: “Yo vine a ver a la mujer más hermosa del mundo”, lanzó conmovido.

Al verla quebrar en llanto, “Chocolatito” se encargó de llevarle la tranquilidad que tanto le faltaba respecto a sus seres queridos afuera del encierro: “Te amo. Vengo a decirte que tu madre está hermosa. Aumentó de kilos, está divina. Y tu hija, mi amor, te ama con locura. Está súper orgullosa de vos. Muy orgullosa de vos”, le expresó al oído mientras la abrazaba, dándole ese mimo al alma indispensable para recuperar fuerzas.

El picante consejo de juego: “Los tibios no hacen historia”

Sin embargo, el visitante no solo fue a contenerla, sino también a reavivar su estrategia dentro de la competencia. Consciente de que Yipio venía con un perfil bajo en los últimos días, aprovechó para recorrer el estudio y tirarle un carpetazo de energía de cara a las próximas galas de eliminación.

“Tu público está súper orgulloso de vos. La gente te adora. Tenés que jugar más. Tenés que estar más tranquila, más serena. Tenés que divertirte, que a lo que viniste es eso: a divertirte”, le recomendó minuciosamente.

Antes de que Gran Hermano iniciara la temida cuenta regresiva para su salida, el joven la miró fijo y le dejó una frase letal que retumbó en toda la casa: “Levantate, es jugar. Levantate, es activar. No tengas miedo. Los tibios no hacen historia, ya lo sabés”. Entre gritos de “Te amo, Gisela, te amo”, Chocolatito abandonó la pasarela dejando a una participante totalmente renovada para lo que viene.

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