La vuelta de los 90, el soft grunge se adueña del make up

Una versión más fresca y sutil de la estética que marcó una generación. El suave grunge es hoy el favorito de TikTok e Instagram, un estilo que combina la rebeldía y el misterio con un acabado descontracturado y natural.

El grunge clásico de los años 90 se caracterizaba por su estética desaliñada y rebelde: labios oscuros, delineados marcados y un aire de despreocupación total. Con el paso del tiempo, esta estética evolucionó y se suavizó para dar lugar al suave grunge , soft grunge, una versión renovada y mucho más accesible. Hoy, se ha convertido en el estilo de maquillaje preferido en plataformas como TikTok e Instagram, donde millas de creadoras de contenido lo adoptaron y lo convirtió en un sello personal.

El éxito del soft grunge radica en su capacidad para capturar la esencia de los 90, pero con un toque moderno y fresco. Una diferencia del estilo original, que a menudo parecía descuidado, el suave grunge busca la sutileza. Se trata de una mirada con un aire relajado y desenfadado, pero que a la vez es intensa y resalta la mirada sin sacrificar la naturalidad de la piel.

Los pilares del soft grunge

El foco de este maquillaje está en la mirada. Los ojos son los protagonistas, y el delineado es la clave. El clásico “smokey eye” se reinventa con tonos más suaves, como grises o marrones, que se difuminan para crear un efecto ahumado y desprolijo. El delineado no es perfecto, sino que se busca un trazo más borroso e imperfecto, como si se hubiera corrido a propósito. Para un efecto más dramático, se puede agregar un toque de sombra negra en la línea de las pestañas.

Las pestañas, por su parte, se ven naturales, pero con volumen. Unas capas de máscara de pestañas son suficientes para crear un efecto de ojos más abiertos. Las cejas se peinan hacia arriba, sin un trazo definido, para seguir la estética descontracturada de la mirada.

El equilibrio perfecto: piel y labios

Mientras que los ojos captan la atención, la piel se mantiene ligera y luminosa. La idea es lograr un efecto de “cara lavada”, así que se evita el uso excesivo de bases y correctores. La piel se ve fresca, con un brillo natural, y solo se usa un toque de rubor para aportar un color saludable. Algunas personas incluso optan por salpicar algunas pecas falsas para un acabado más lúdico y juvenil.

Los labios complementan el look con un toque de color sutil o con un acabado más atrevido. Los tonos nude, los rosados ​​pálidos o los marrones suaves son ideales para un look natural. Para un efecto más dramático, se pueden usar labiales oscuros, como el borgoña o la ciruela, pero aplicados con los dedos para lograr un acabado más borroso y menos definido. El objetivo es mantener el equilibrio entre los ojos marcados y el resto del rostro, para que el maquillaje no se sienta sobrecargado.

El suave grunge es más que un maquillaje: es una declaración de estilo que mezcla la nostalgia con la modernidad. Es la prueba de que se puede ser audaz y vanguardista sin perder la naturalidad.