La Voz Argentina ya tiene a sus finalistas: ¿Cuándo es la gran final?

El certamen de canto que conduce Nico Occhiato ya tiene los nombres de los cuatro finalistas. Lali Espósito, Soledad, Pastorutti, Luck Ra y Miranda! eligieron a los participantes que los representarán en la gran final; el ganador será elegido por el público a través de su voto.

La Voz Argentina ya escribió el nombre de los cuatro finalistas que en el próximo programa que se verá en El 9 Televida representarán a cada uno de los jurados: Lali Espósito, Soledad, Pastorutti, Luck Ra y Miranda!.

Este miércoles 08 de octubre tuvo lugar la semifinal en la que se presentaron ocho participantes, dos por cada equipo y en donde los coaches defenían quién continuaba y quién no. A partir de ahora votará el público para determinar quién se alza con el triunfo del talent show y los 70 millones de pesos.

Por el Team Lali se presentaron Alan Lez, que interpretó La grasa de los capitales, y Jaime Muñoz, que se lució con Naranjo en flor. Por el Team Luck Ra compitieron Nicolás Behringer con Is This Love y Nathalie Aponte con Stone Cold.

En cuanto al Team Soledad se midieron Milagros Gerez Amud con Arrabal amargo y Violeta Lemo con The Power of Love. Por último, por el Team Miranda! se presentaron Eugenia Rodríguez con The Edge of Glory y Emiliano Villagra con El arriero.

Una vez más los coaches tuvieron que emitir su voto para decidir qué participante representaría a cada equipo en la gran final. Tras las presentaciones, Nicolás Occhiato reunió a los ocho artistas en el escenario y reveló las decisiones que tomaron Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ale Sergi, Juliana Gattas y Luck Ra.

Por el Team Soledad eligieron que la finalista sea Milagros Amud. Por el Team Miranda! se inclinaron por Eugenia Rodríguez. Para representar al Team Luck Ra votaron a Nicolás Behringer y para el Team Lali le dieron la oportunidad a Alan Lez.

Con los cuatro finalistas definidos se abrió la votación para que el público elija al ganador de La Voz Argentina 2025. Para votar hay que enviar el nombre del participante al que se quiera apoyar – Milagros, Eugenia, Nicolás o Alan – al 9009, ingresar a lavozarg.ar o escanear el código QR. El voto es afirmativo.

La gran final de La Voz Argentina comenzará el domingo 12 de octubre a partir de las 22:15 y concluirá el lunes 13 de octubre luego de Masterchef en El 9 Televida.