La Voz Argentina: Iara Lombardi vivió una angustiante situación en medio de su performance

Una de las participantes del team Lali sufrió un imprevisto en medio de su presentación que llamó la atención de los jurados. Mirá lo que pasó este martes en La Voz Argentina.

La Voz Argentina vive sus momentos más definitivos. Con la final cada vez más cerca, la presión se siente en el talent show de El 9 Televida y así se vivió este martes uno de los momentos más angustiantes de la temporada de la mano de Iara Lombardi. Mirá lo que le dijeron los jurados y cómo rescataron la parte positiva de esta experiencia.

Alta tensión y emotividad, una combinación complicada de manejar para Iara Lombardi en su presentación de este martes en La Voz Argentina.

En pleno cuarto round del certamen, Iara era una de las favoritas de su equipo, pero debió enfrentarse a un inesperado bloqueo mientras interpretaba el clásico italiano Sarà perché ti amode Ricchi e Poveri. Apenas comenzada la canción, la joven se quedó en silencio durante unos largos segundos, desorientando a todos en el estudio, mientras la música seguía sonando y el jurado intentaba comprender qué había sucedido.

Lo primero que Lali atinó a hacer fue a preguntarle si tenía algún inconveniente técnico. Cuando se dio cuenta de que el problema venía por lo emocional desde su sillón, la coach —conmovida— comenzó a alentar a Iara desde la distancia, y Soledad se sumó poniéndose de pie e invitando al público a acompañar con aplausos. En ese clima de apoyo, la joven logró recomponerse, retomó la melodía y concluyó la presentación. Apenas terminó de cantar, la cantante de Fanático se acercó al escenario, la abrazó con fuerza y la sostuvo mientras la cantante, entre lágrimas, intentó explicar lo ocurrido: “Es mucha emoción, no puedo bajar. A veces la cabeza te juega en contra y pasan estas cosas, pero estoy contenta de haber llegado hasta acá”, señaló.

El episodio encendió el debate sobre las reglas estrictas del reality que el conductor Nico Occhiato volvió a poner sobre la mesa. “Cuando arranca el tema, salvo que haya un error técnico o algo de producción, no se puede parar. Salvo que deje de funcionar una cámara o pase algo así”, explicó.

El episodio expuso la exigencia emocional de la competencia, la presión constante sobre los participantes y la empatía de los coaches, que supieron acompañar el proceso de Iara sin perder de vista el costado humano, incluso en un formato de alto rendimiento. La escena quedó como uno de los momentos más intensos y reales de la temporada.

No te pierdas cómo avanzan los últimos episodios de La Voz Argentina en El 9 Televida. Este miércoles al término de Yali Çapkini, o como la conocemos en Argentina, Amor a Cualquier Precio.