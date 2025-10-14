La Voz Argentina: Ganó la empatía y la historia de vida de Nicolás Behringer

El talent show de las noches de El 9 Televida consagró, por voto del público, como ganador al representante del Team Luck Ra. Las redes anticipaban, a boca de urna, que en Argentina se estaba votando con el corazón.

Terminó La Voz Argentina edición 2025. Luego de más de tres meses al aire, el talent show más visto de las noches de El 9 Televida llegó a su final y consagró ganador a Nicolás Behringer, el participante del Team Luck Ra. Ya las encuestas en las redes anticipaban que Argentina iba a votar con el corazón, es que la historia de vida del joven conmovió desde el primer segundo.

La primera parte de la Gran Final de La Voz Argentina había comenzado a escribirse el domingo cuando los cuatro finalistas se subieron a cantar, cada uno un tema. Este lunes se dio la consagración de cierre cuando cada uno de ellos cantó con sus coaches.

Y si bien el material estaba grabado, la producción del canal de las pelotas explicó que de acuerdo a los votos era el video que se emitiría. Así, y tal como lo anticipaban las redes sociales desde la semana pasada, el gran ganador fue el participante del equipo de Luck Ra, Nicolás Behringer.

Luck Ra fue corriendo hacia el campeón, lo abrazó y lo arrojó al piso para celebrar.

Desde que Nicolás se presentó en La Voz Argentina, conmovió a todos con su historia de vida. “Soy un ser humano que constantemente está tratando de aprender de las cosas que pasan en la vida”, expresó en su primera vez en pantalla.

Cuando Nico Occhiato le preguntó sobre su historia, el participante explicó que es el tutor legal de su hermana menor. “Mi historia… es muy difícil de marcar algo en particular, porque transité una cantidad de cosas en una poca cantidad de años que siento que fueron muchas vidas al mismo tiempo”, comenzó.

“Hace unos 5 o 6 años falleció mi viejo, que era el único vínculo cercano. En el momento en que eso pasó, me hice tutor de ella (hermana). Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar“, compartió Nicolás.

En aquel entonces, Nico le contó al conductor del talent show de El 9 Televida que él canta en la calle y vive de eso. “Te va a cambiar la vida lo que está a punto de pasar”, le señaló Occhiato. Muy emocionado, el joven expresó: “Ojalá que sí”.

Por consagrarse campeón de La Voz Argentina 2025, Nicolás Behringer ganó 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un automóvil Volkswagen Tera 0 km.