La vida de Güzide corre peligro en La Traición

Güzide no tiene paz en La Traición. Y tampoco la va a tener, por al menos, los próximos tres episodios que se vienen en El 9 Televida. Acá te contamos de qué va.

Lo que se viene en La Traición, la novela de las siestas de El 9 Televida, te puede llegar a cortar la digestión. Es que Güzide deberá enfrentar toda clase de inconvenientes, empezando por una amenaza fáctica y real que tiene hasta balas; así te decimos. En esta nota te contamos todo.

Todo se desencadena este jueves con una serie de eventos llenos de violencia que te cortarán la respiración y la digestión con todo lo que le pasará a Güzide. La mujer, luego de escrachar en las redes el plan de Tarık, planea devolverle el favor, y lo peor es que no escatimará recursos en hacerlo.

Luego de que se viralizara el video en vivo de la abogada denunciando la maniobra que planeó Tarık para dejarla no sólo sin trabajo sino también para que le revoquen su licencia, la mujer recibirá una amenaza, y muy directa. Una moto se aproxima al auto en donde Güzide va y el conductor, sacando un arma, empieza a disparar contra el vehículo.

Mientras tanto, Sezai continúa detenido porque, de la nada, cayó una denuncia que dice que es el líder de una banda narco y lo llevan preso para investigarlo.

El ataque deja a Güzide al borde de la muerte. Mientras intenta encontrar a los culpables con la ayuda de Behram, la verdad que descubre la destroza.

Conmocionada por la información que recibe, la mujer emprende una campaña aún más implacable contra Tarık. Sin embargo, Tarık está dispuesto a arriesgarlo todo para conservar su fortuna.

Mientras los acontecimientos se descontrolan en el frente de Tolga y Oylum, Behram se enfrenta a una situación completamente nueva. Aunque Ozan cree haber encontrado la felicidad que buscaba con Zeliş, la vida les depara nuevas sorpresas.

No te pierdas los próximos episodios de Aldatmak o como la conocemos en El 9 Televida, La Traición, que se vienen momentos cruciales.