La verdadera placa multitudinaria llegó a Gran Hermano y con denuncias de complot contra “la dueña” de la casa

En una gala cargada de estrategias cruzadas, sanciones de la producción y una dispersión masiva de votos transmitida por la pantalla de El 9 Televida, quedó conformada una placa verdaderamente gigantesca

La noche de nominaciones en Gran Hermano Generación Dorada pateó el tablero por completo y dejó un clima de máxima tensión tanto dentro como fuera de la casa. En una gala cargada de estrategias cruzadas, sanciones de la producción y una dispersión masiva de votos transmitida por la pantalla de El 9 Televida, quedó conformada una placa verdaderamente gigantesca. Sin embargo, el estallido principal se vivió en las redes sociales, donde los fanáticos denunciaron un complot encubierto que la transmisión oficial decidió no mostrar al aire.

El foco de la tormenta se centró en Catalina “Titi” Tcherkaski, apodada por sus compañeros como “la dueña” debido a su fuerte peso dentro del juego. Los espectadores estallaron de furia al detectar que Charlotte Caniggia y Brian Sarmiento habrían coordinado abiertamente sus votos para enviarla a la placa. Sospechas que se incrementaron luego de que Emanuel Di Gioia (el líder de la semana) y Yanina Zilli dieran por sentado, horas antes, el destino de la participante. A pesar de los antecedentes de rigurosidad del programa, la producción no emitió sanciones por este hecho, lo que generó un fuerte repudio en el fandom del reality.

Sanciones en masa y votos anulados: la previa a una placa récord

El armado de la placa ya venía condicionado por el estricto reglamento del programa. Debido a “hablar de más” e infringir las normas sobre acuerdos de juego en días anteriores, Gran Hermano mandó directamente a la placa de nominados a cuatro participantes: Brian Sarmiento, Andrea del Boca, Manuel “Manu” Ibero y Gisela “Yipio” Pintos.

A este complejo panorama se sumaron dos factores clave: Titi se quedó sin la posibilidad de emitir sus votos debido a una “venganza” que dejó el último eliminado, Eduardo Carrera, antes de abandonar la competencia. Por su parte, Manuel tampoco pudo ingresar al confesionario debido al “castigo” estratégico que le aplicó el líder Emanuel tras ganar la prueba del patio.

De esta manera, la multitudinaria y definitiva placa de nominados quedó integrada por diez jugadores: Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel, Yipio, Cinzia Francischiello, Tamara Paganini, Tatiluna, Titi Tcherkaski, Leandro Nigro y Gladys “La Bomba Tucumana”.

Alerta por la “Placa Doble”: cómo funciona la votación

Para complejizar aún más la situación, Santiago del Moro anunció la implementación de la modalidad “Placa Doble Generación Dorada”. Durante las primeras 24 horas, el voto del público será positivo (se vota a quien querés que se quede). Una vez que el líder de la semana ejecute su salvación en la noche del jueves, la votación mutará a negativa (se vota a quién querés que abandone la casa) con vistas a la gala de eliminación del lunes.

Esta intrincada variante generó polémica en las comunidades digitales, ya que los analistas del reality consideran que el voto positivo inicial blinda por completo a los “jugadores históricos” que arrastran meses de apoyo consolidado, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad a los participantes nuevos que intentan hacer pie en el show. El juego está abierto y las cartas están sobre la mesa.