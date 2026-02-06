La Traición viene recargada: una verdad y un romance se entrecruzan y explota todo

La búsqueda del hijo biológico de la magistrada se cruza con el polémico romance entre Yeşim y Dündar. Mientras tanto, un descubrimiento de Kahraman amenaza con cambiar la vida de Sezai para siempre.

Las siestas de El 9 Televida no dan respiro con los giros inesperados de La Traición. En una semana clave, Güzide decidió tomar el toro por las astas y confrontar a Yeşim y Dündar por su escandaloso amorío. En medio del choque, la jueza le lanzó una verdad demoledora para Dündar: ella no es su madre biológica. Aunque él ya lo sospechaba, el impacto de la confirmación redefine su lugar en la familia, mientras Güzide no detiene su incansable búsqueda por encontrar a su verdadero hijo.

Por otro lado, la vulnerabilidad de Yeşim quedó expuesta ante las constantes presiones de Tarık. Tras perder fuerzas por la incursión de su ex, la mujer protagonizó un violento cruce con Ümit que terminó de fracturar su entorno. Sin embargo, logró negociar su regreso a casa con la pequeña Öykü, bajo la estricta condición impuesta por Tarık de no volver a ver a su tía. En paralelo, la devoción de Kahraman hacia su madre, Mualla, ha comenzado a asfixiar no solo a la matriarca, sino también a Oylum, quien se encuentra en una posición cada vez más difícil dentro del clan.

El drama también salpica a Oltan, quien se vio forzado a aceptar los deseos de Sezai. Tras el escandaloso embarazo de İpek, el empresario accedió a un casamiento por compromiso, pero no sin antes blindarse: obligó a la joven a firmar un contrato nupcial para frenar sus impulsos. A pesar de los intentos de İpek por acercarse afectivamente, se choca contra un muro de frialdad.

Finalmente, la tragedia rodea a Sezai. Luego de sentir que perdió a su hija y al amor de su vida, se prepara para un cambio radical. Sin embargo, un hallazgo inesperado de Kahraman promete dar un vuelco total a sus destinos, justo cuando la llegada de Kadriye obliga a Mualla a tomar una decisión que nadie vio venir.

No te pierdas los últimos episodios de esta historia que te atrapa en las siestas de El 9 Televida.