La Traición: secretos y venganzas que ponen a todos en peligro

La memoria de Zeliş, la sed de venganza de Mualla y un estafador que vuelve a esconderse en la casa de Güzide reavivan los conflictos más oscuros de la novela de las siestas de El 9 Televida.

Entre crímenes, engaños y amores imposibles, los protagonistas enfrentan decisiones que pueden cambiarlo todo para siempre. La tensión en La Traición alcanza niveles extremos. Todos esperan que Zeliş recupere la memoria, ya que su testimonio podría ser clave para que Tolga salga de prisión. Mientras tanto, Oylum no logra mantenerse al margen: fue a visitarlo a la cárcel, una decisión que no pasó desapercibida para Mualla, siempre atenta a cada movimiento que pueda alterar su sed de control. Mirá lo que va a pasar en la novela de las siestas de El 9 Televida.

Como si esto fuera poco, un nuevo golpe sacude a Güzide: el joven que decía ser su hijo no solo la estafó a ella, sino también a varios de sus clientes, robando dinero y posiciones estratégicas dentro de su entorno profesional. Pero su ambición no tuvo límites. Cuando la policía comenzó a buscarlo, volvió a infiltrarse en la casa de Güzide para esconderse, demostrando que su capacidad para manipular y traicionar no tiene freno.

En paralelo, la noticia del asesinato de İlknur se convierte en tema de conversación constante. La revelación de los detalles del crimen de Behram sumerge a Güzide en un caos emocional absoluto. Su mayor temor es que Ozan termine pagando por los errores de Zeliş, y ese miedo la deja vulnerable frente a enemigos que no dudan en aprovecharse de su amor por sus hijos.

En el plano sentimental, las cosas tampoco son más sencillas. Kahraman ya no puede ocultar lo que siente por Oylum, mientras que Tolga le confiesa a una persona inesperada que todavía no logra olvidarla. Para ella, que solo desea paz, ha llegado el momento de cortar lazos con alguien que la arrastra constantemente al conflicto.

Tras el brutal ataque en su casa, Zeliş siente que ya no tiene nada que perder. Y Mualla, dominada por la ira, parece dispuesta a todo para vengar a su hijo, incluso si eso significa cruzar límites irreversibles.

Nada es lo que parece en La Traición, y cada decisión puede ser fatal. No te pierdas los próximos capítulos de esta historia que no da respiro, por El 9 Televida.