La Traición: Por una acción de Yeşim, Güzide y Tarık terminan enfrentados

La novela turca de las siestas de El 9 Televida se pone más intensa con cada episodio. Mirá lo que se viene ahora en La Traición.

Güzide logró evadir a la muerte, salió del hospital, pero llegó a su casa y la encontró devastada. Sin mucho más que atar cabos, ella y todos sospechan de Yeşim, quien es claramente la responsable. Y aún así, sin muchas pruebas y lleno de rabia, el que sale a ponerle los puntos es Ozan. Mirá lo que va a pasar en La Traición.

En el episodio del jueves de Aldatmak en El 9 Televida, ya se vio que Yeşim hizo una copia de la llave de la casa de Güzide. Así la malvada mujer le entregó las llaves y el dinero a la vecina, cómplice de todo, para que contrate a alguien que entre a la casa de la abogada de noche y la de vuelta.

Cuando la jueza regresa a su casa con su hija del hospital, encuentra todo roto y revuelto. Y aunque no tienen pruebas, aún saben quién fue. Ozan es el último en enterarse de esto, pero el primero en tomar acción al respecto. Y te preguntarás qué hará, porque esto aún no se emite en la pantalla más vista de Mendoza. Bueno, te adelantamos, pero solo algo.

El lunes el joven sin que le tiemble el pulso se dirigirá a la casa a donde, ahora, vive su padre con esta mujer y dejando toda la diplomacia de lado le dirá varias cosas. Y no sólo verbalmente, su lenguaje corporal será más que elocuente.

Hasta acá te contamos. Para saber detalles de esto y más de lo que se viene, vas a tener que esperar al lunes que llega un nuevo capítulo de La Traición a Canal 9 Televida.