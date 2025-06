La súper fiesta de 15 de Antonia, la hija de Soledad Pastorutti que deslumbró a Arequito

Antonia Audoglio, la hija mayor de la cantante Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio, cumplió 15 años y “Ella dijo fiesta y así fue”, escribió su madre en las redes retratando el impresionante festejo que paralizó la localidad santafesina.

El pasado 10 de junio Antonia Audoglio, la hija de La Sole festejó sus primeras 15 vueltas al sol. Con un emotivo posteo su madre lo festejó, pero no quedó ahí. Este sábado la folclorista más reconocida del país y su marido tiraron Arequito por la ventana con el festejo de cumpleaños que le hicieron a la mayor de sus hijas. Las impactantes imágenes que la santafesina compartió en sus redes se viralizaron de inmediato.

“Ella dijo fiesta y así fue!!! Me cuesta mucho salir de la emoción vivida anoche junto a mi familia y amigos!!! Antonia es un ser especial, no puedo creer que ya cumplió 15 años!!! Parece que fue ayer que podía cargarla en mis brazos!!! Sigue siendo tan dulce, cariñosa, bella y buena como cuando era niña. Comparto con ustedes, que siempre están ahí tirando de las buenas, uno de los momentos más felices de mi vida!!! Saben que me encanta festejar y que soy la primera en salir a la pista!!! Vivimos una noche maravillosa y mágica rodeados de amor y felicidad!!! Gracias a todos los que la hicieron posible, a los que desde lejos enviaron besos y abrazos y en especial a mi familia por enseñarme el verdadero sentido de la vida!!! Anto mamá te ama y verte feliz es mi mejor logro!!!”, le escribió La Sole a su hija en su cuenta de Instagram acompañando un video que recopiló los momentos más destacados de la noche.

La adolescente escogió para su fiesta dos vestidos, uno para el ingreso y la cena y otro para la fiesta. El primero fue un modelo largo todo bordado con escote en V. El segundo vestido era de color plateado, con falda corta y flecos y acá los zapatos altos de taco quedaron de lado para dar paso a las zapatillas que le permitieron bailar y saltar con sus amigos.

En cuanto al salón y su decoración, se buscó una estética de alto impacto. Las mesas largas, con vajilla blanca, copas de cristal y servilletas negras, se completaron con sillas transparentes de diseño barroco. En cada centro de mesa, cilindros luminosos contenían letras “A”. Una gran barra negra con estanterías verticales repletas de botellas iluminadas dominaba uno de los laterales del salón, mientras que desde el techo colgaban arañas de cristal que multiplicaban los reflejos violetas. En el fondo, el nombre “Antonia” se proyectaba en luces LED sobre el escenario.

Durante la noche, hubo shows de baile, con bailarinas vestidas con trajes plateados y cascos de bola de boliche espejado, que animaron la pista mientras la cumpleañera bailaba en el centro. También se puso unos anteojos con brillos y utilizó un cañón de humo, coronando uno de los momentos más eufóricos de la fiesta, rodeada por sus amigos.

La cantante también deslumbró con un vestido diseñado por Claudia Arce, que ya la había vestido en otras ocasiones. En esta oportunidad, el diseño fue un modelo en verde inglés, asimétrico, con bordados de cristales y corte semi sirena. La artista, que se prepara para la vuelta de La Voz Argentina, eligió no usar accesorios, dejando que el vestido hablara por sí mismo.

Para saber qué atuendo elegirá la folclorista para esta noche para el estreno de La Voz Argentina no te despegués de El 9 Televida.