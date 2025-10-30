La solidaridad también se enseña: un instituto terciario de Maipú organiza una colecta de sangre para Mendoza

El lunes 03 de noviembre de 9 a 12:30 horas, el Instituto de Educación Superior 9-023 dependiente de la Dirección General de Escuelas, ubicado en Maipú, se convertirá en un punto solidario para recolectar sangre para el Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza.

El próximo lunes 03 de noviembre de 9 a 12:30 horas, el Instituto de Educación Superior 9-023 dependiente de la Dirección General de Escuelas, ubicado en Maipú, se convertirá en un punto solidario para recolectar sangre para el Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza.

Los encargados de llevar a cabo esta propuesta solidaria están encabezados por las autoridades de la institución con la rectora, Profesora María Virginia Hernández , y todo el compromiso de los profesores y estudiantes de la carrera de Enfermería que el IES 9-023 tiene dentro de su extensa Oferta Académica.

Toda la colecta será destinada y estará supervisada por los profesionales del Centro Regional de Hemoterapia.

El próximo lunes, de 9 a 12:30 horas, además de atender y recibir donantes en la sede ubicada en calle Montecaseros de la Ciudad de Mendoza, también se ofrece a la comunidad de Maipú que se acerquen hasta el IEs 9-023, localizado en calle Dionisio Herrero 303 de ese departamento, para sumarse a salvar vidas.

Cada donación de sangre puede salvar hasta cuatro vidas. En solo unos minutos, podés hacer una diferencia enorme para quienes más lo necesitan: pacientes en cirugías, tratamientos oncológicos o emergencias.

Para quienes se quieran sumar este lunes deben completar el siguiente formulario: DONÁ SANGRE EN EL IES9023

Acercate, sumate y sé parte de esta red de esperanza. Porque hoy podés ser vos quien ayude… y mañana, quien reciba ayuda.

