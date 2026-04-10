La serie de “La One”, Moria Casán, ya tiene fecha y trailer

Se presentó el primer adelanto oficial de “Moria”, la serie de ficción que recorrerá la vida, los escándalos y la reinvención constante de la mujer que se convirtió en un mito de nuestra cultura popular: Moria Casán.

El espectáculo argentino se prepara para el lanzamiento más esperado de 2026. Netflix presentó el primer adelanto oficial de “Moria”, la serie de ficción que recorrerá la vida, los escándalos y la reinvención constante de la mujer que se convirtió en un mito de nuestra cultura popular: Moria Casán.

Un estreno con fecha simbólica

La plataforma confirmó que la serie tendrá su estreno mundial el próximo 14 de agosto. La fecha no es casualidad: coincide con el cumpleaños número 80 de la diva, quien celebra ocho décadas de vida manteniéndose en la cima de la vigencia mediática.

Lejos de ser una biografía convencional, la producción propone un juego donde la propia Moria maneja los hilos de su historia, mostrándose como la “titiritera” de su propia vida, repasando su pasado y animándose a imaginar su futuro.

Tres actrices para una sola leyenda

Uno de los puntos más atractivos de la ficción es el elenco de lujo elegido para interpretar a “La One” en sus diferentes etapas:

Sofía Gala Castiglione: En un cruce entre realidad y ficción, la hija de la diva interpretará a su madre en sus inicios.

Griselda Siciliani: Se pondrá en la piel de la Moria de los años dorados de la revista y el cine.

Cecilia Roth: Encarnará a la Moria actual, la mujer ícono que desafía todos los moldes.

El equipo detrás del mito

La serie cuenta con la dirección y el guion de Javier Van de Couter y es producida por About Entertainment, la productora del ganador del Oscar Armando Bo. La propuesta busca homenajear no solo a la estrella de teatro y televisión, sino a la transgresión como forma de supervivencia en una sociedad que ella misma ayudó a transformar.

Con escenas que prometen glamour, resiliencia y mucho carácter, “Moria” se encamina a ser el fenómeno televisivo del año en Argentina y el mundo.