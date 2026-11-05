La reinvención del “tweed”, de la mano de Nicole Neumann

Del vestuario masculino del siglo XIX a las pasarelas contemporáneas. La textura más sofisticada del armario clásico se actualiza para la temporada cálida en clave urbana, relajada y fácil de llevar.

Hay tejidos que trascienden las épocas y se convierten en verdaderos íconos del diseño. El tweed, con su entramado inconfundible y su rica textura tactile, es una de esas materias primas capaces de evocar elegancia con solo mirarla. Esta primavera, lejos de quedar relegado a la sastrería invernal o a los conjuntos formales, este clásico regresa a la primera línea de las tendencias de la mano de propuestas urbanas, frescas y de alto impacto visual. Un claro ejemplo de esta versatilidad lo dio recientemente Nicole Neumann, quien sorprendió al incorporar un saco de tweed a un look de día radiante, demostrando cómo una prenda estructurada puede transformar por completo un conjunto cotidiano.

Origen y morfología: la transformación de un clásico

Para entender el valor de esta pieza, es necesario remontarse a sus orígenes. Nacido en el siglo XIX en la región rural de Escocia e Irlanda, el tweed fue diseñado originalmente como un tejido de lana tupido, resistente y cálido, pensado para proteger a los campesinos y cazadores del clima riguroso. Su nombre proviene del río Tweed y de la deformación de la palabra gaélica tweel (sarga), haciendo referencia a su particular técnica de tejido en diagonal.

Fue Coco Chanel en la década de 1920 quien revolucionó la morfología de la moda femenina al liberar al tweed de su impronta exclusivamente masculina. La diseñadora desestructuró el saco, le quitó las hombreras rígidas y ajustó el talle para ofrecer un abrigo cómodo, liviano y sumamente femenino. Desde entonces, la morfología del saco de tweed se reconoce por sus líneas cuadradas o ligeramente entalladas, los hilos entrelazados de múltiples colores, los botones ornamentales y los característicos bordes desflecados que aportan textura.

En la actualidad, las versiones estivales de esta trama reemplazan la lana pesada por mezclas de algodón, lino y hilos de seda, logrando piezas livianas y luminosas que se adaptan a las temperaturas de primavera.

La lección de estilo de Nicole Neumann

En una jornada soleada, la modelo y conductora volvió a hacer gala de su impronta sofisticada eligiendo un saco de tweed texturizado como pieza central de su estilismo. La propuesta se destacó por una trama equilibrada en tonos celestes, azul marino y destellos blancos, que aportó una dosis inmediata de frescura.

La prenda incorporaba detalles sutiles pero definitorios: pequeñas terminaciones con flecos claros en los solapas, bordes y bolsillos delanteros, reforzando ese aire artesanal tan valorado en la sastrería tradicional.

Para alejar el saco de una lectura rígida o excesivamente protocolar, Nicole aplicó una fórmula de contraste impecable:

El contrapunto denim : Combinó el abrigo con un pantalón de jean de corte wide leg , cuyo calce amplio y relajado descontracturó la silueta al instante.

Básicos de luz: Sumó una remera neutra debajo para dejar que la textura del tweed fuera la protagonista absoluta.

Accesorios con carácter: Completó la propuesta con gafas de sol urbanas y marroquinería que equilibraron la practicidad con el lujo cotidiano.

Cómo sumar la textura tweed a los conjuntos de primavera

La propuesta de Nicole confirma que sumar prendas con textura es el camino más directo para elevar básicos de armario sin sobrecargar el resultado. Para adoptar esta tendencia esta temporada, conviene considerar tres pautas clave:

-Apostar por la paleta pastel o marinera: Tonos como el celeste, el crudo, el amarillo suave o el azul marino renuevan la estética del tejido y combinan con soltura.

-Mezclar estilos opuestos: Llevar una chaqueta de tweed con zapatillas urbanas, remeras de algodón o pantalones informales crea una estética chic descontracturada perfecta para la rutina.

-Priorizar el talle relajado: Las siluetas ligeramente oversize o de corte recto aportan modernidad y comodidad para andar todo el día.

El regreso del tweed demuestra que las buenas ideas de la moda no desaparecen: simplemente se reinterpretan para acompañar con soltura la vida real.