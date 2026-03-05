“La Princesa del Pop” en problemas: Britney Spears fue arrestada en California y enfrenta cargos judiciales

La “Princesa del Pop” enfrentó un nuevo y grave revés legal tras ser detenida por la patrulla de caminos en el condado de Ventura. En medio de una crisis que preocupó a sus fans, la cantante eliminó sus redes sociales y ahora espera una fecha clave ante la justicia.

La estrella internacional Britney Spears volvió a ser el centro de la polémica tras protagonizar un incidente vial que dio la vuelta al mundo. La cantante de 44 años fue arrestada durante la noche del miércoles en California, luego de que la Patrulla de Carreteras detectara que conducía bajo los efectos del alcohol (DUI). Según los registros oficiales del condado de Ventura, la detención ocurrió cerca de las 21:30 horas. Tras ser esposada y trasladada a la oficina del sheriff, el fichaje policial se completó recién a las 3:00 de la madrugada del jueves.

Luego de pasar varias horas bajo custodia, Britney Spears recuperó su libertad alrededor de las 6:00 de la mañana. Lo hizo bajo un proceso de “citación y liberación”, lo que significó que no quedó sujeta a condiciones de libertad condicional inmediata, aunque recibió una notificación obligatoria para comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo. En una reacción que sumó misterio a su situación, la intérprete de “Toxic” decidió eliminar su cuenta oficial de Instagram apenas salió de la comisaría, cortando el vínculo directo con sus seguidores.

Este nuevo conflicto legal se produjo apenas unos días después de que la artista obtuviera una victoria judicial. Recientemente, un tribunal le concedió una orden de restricción permanente contra un hombre que la acosó durante años e incluso intentó ingresar a su residencia. Sin embargo, este alivio duró poco, ya que el arresto por conducir alcoholizada recordó las etapas más complicadas de su vida pública, como las ocurridas a finales de los años 2000, cuando enfrentó cargos similares y perdió la custodia de sus hijos.

A pesar de que el mes pasado cerró un negocio millonario por la venta de su catálogo musical, valorado en 200 millones de dólares, su estabilidad personal volvió a quedar en duda. Mientras su equipo de prensa mantuvo un hermetismo total, los fanáticos de todo el mundo, incluidos los de Mendoza, siguieron con atención cada actualización del caso. Ahora, la defensa de la cantante se preparará para la audiencia de mayo, mientras el mundo del espectáculo aguarda señales sobre su verdadero estado de salud.