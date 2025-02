La polémica que faltaba ¿Xenofobia en Gran Hermano?

Lourdes Ciccarone., la líder de la semana de ‘Gran Hermano’ se despachó contra los extranjeros. ¿Qué pasó?

Lourdes Ciccarone, desató una nueva polémica en ‘Gran Hermano’. Es que la líder de la casa más famosa del país expresó comentarios contra los participantes del reality de Canal 9 Televida que no son argentinos y las redes no lo perdonaron.

La jugadora protagonizó una conversación en la que cuestionó la presencia de participantes extranjeros en el programa y afirmó que, si era eliminada antes que ellos, se quitaría la vida.

“Hay dos uruguayos, un peruano, una brasilera y un egipcio. ¿Y acá en dónde estamos?”, dijo con molestia en el comedor de la casa. Su compañera, Sandra Priore, le respondió con naturalidad: “En Argentina”. Sin embargo, lejos de retractarse, Lourdes insistió: “Yo soy de Argentina, GH Argentina. Me llego a ir antes que los que no son de acá y me rajo tres tiros”.

Las lamentables frases llegaron después de que la concursante compartió su enojo por la entrada de nuevos jugadores, entre ellos Gabriela Gianatassio, de Brasil; Selva Pérez Carvalho, oriunda de Uruguay; y Saif Yousef, de El Cairo, Egipto. Además, la competencia tiene en la actualidad al limeño Renato Rossini y a Santiago Algorta, nacido en Montevideo, Uruguay.

El episodio desató una ola de repudio en redes sociales, donde la actitud de la participante fue calificada de discriminatoria y violenta. Usuarios de X (antes Twitter) exigieron sanciones dentro del programa y la calificaron como xenófoba, término que hace referencia a la hostilidad o el rechazo hacia personas de otras nacionalidades.

No es la primera vez que la jugadora de Mar del Plata desliza comentarios discriminatorios. Tuvo una actitud que fue tildada de “clasista” hacia su compañera Keila Sosa, cuando le pidió ayuda para tirar los restos de comida. Lourdes reaccionó con enojo y lanzó:“¿Quién fue el mugriento que hizo esta mierd…? No podés ser tan villero de hacer esto”. Su compañera intentó calmarla y le advirtió: “No digas villero esta semana”. Sin embargo, Lourdes redobló la apuesta con una respuesta aún más desafortunada: “¿Qué?… Si los villeros no votan”.

Además, la marplatense también atacó a Luciana Martínez, una de las participantes trans del reality. Durante una conversación con Keila Sosa y Martina Pereyra, Lourdes se refirió a ella con insultos. “Esta hija de put…, me da una bronca esta tarada”, dijo. Luego, la imitó de manera burlona, como si se estuviera victimizando.

Otro de sus lamentables comentarios fue dirigido contra Petrona Jérez. Surgió cuando su compañera quiso lavarse las manos, mientras ella estaba limpiando los platos: “Pará bol…. Lavate allá, down”.

“Me da vergüenza esta chica”; “Es la nueva Furia”; “Es un montonazo. Tiene que aprender a cuidar lo que dice”; “Hay que sacarla cuando salga nominada”; “Se tiene que ir con el 99 por ciento de los votos”; “Me produce mucho rechazo esta chica”; “Estoy para que la expulsen a esta mujer”; “Se merece una expulsión inmediata”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron con el correr de las horas.

Estos antecedentes refuerzan la imagen de una concursante que, lejos de ser solo “polémica”, reproduce discursos de odio que vulneran a diferentes sectores sociales dentro del programa más visto de la televisión argentina.