“La operación resultó exitosa y la evolución es favorable”, ¿de qué operaron a la Mona Jiménez?

El ídolo cuartetero fue sometido a una cirugía luego de su histórico concierto en la Ciudad de La Plata.

El cantante Carlos “La Mona” Jiménez fue sometido recientemente a una cirugía de hernia que culminó con éxito, y su evolución médica avanza de manera favorable. Tras su histórico concierto en La Plata y en medio de los preparativos para sus compromisos del próximo año, el emblemático referente del cuarteto se encuentra haciendo reposo, tal como indicaron los profesionales que lo atienden.

Según informó el canal El Doce TV de Córdoba, la intervención se llevó a cabo para tratar una hernia que surgió como consecuencia de una operación anterior. El parte médico señala que Jiménez está respondiendo muy bien al tratamiento y que su recuperación avanza dentro de los parámetros previstos.

Los especialistas destacaron que el artista está siguiendo estrictamente todas las indicaciones necesarias para garantizar una recuperación adecuada, mientras continúa bajo observación y cuidados propios del posoperatorio.

La hernia que motivó la reciente intervención surgió después de la operación a la que Jiménez se sometió en 2023, cuando le extirparon el bazo.

Los profesionales de la salud citados por el medio señalaron que la aparición de hernias postoperatorias es una complicación esperada en pacientes que han pasado por una esplenectomía. Según los especialistas, el seguimiento médico y el cumplimiento estricto de las indicaciones son fundamentales para una recuperación exitosa, como la que experimenta actualmente el artista.