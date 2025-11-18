La nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco blanqueó romance con un jugador de Boca Juniors

Lucía Celasco y Nicolás Figal publicaron una foto con la que confirmaron su relación.

Lucía Celasco, emprendedora de moda y nieta de Susana Giménez, confirmó su relación con Nicolás Figal, futbolista de Boca Juniors.

Los rumores habían comenzado a ganar fuerza en agosto de 2025 y, según informó LAM, el romance habría iniciado entre dos y tres meses atrás. La confirmación llegó este martes 18 de noviembre, cuando Figal publicó una foto en la que se los ve compartiendo un almuerzo, despejando todas las dudas.

La imagen no los muestra a los jóvenes de 31 años acaramelados ni en un lugar íntimo, sino mirando a cámara plácidamente en un lugar céntrico y al aire libre. Al futbolista se lo ve con el rostro hinchado y hematomas, producto del golpe que recibió y por el cual fue reemplazado en el partido del domingo 16 de noviembre, cuando Boca le ganó 2-0 a Tigre en la Bombonera por la última fecha de la fase final de la Liga Profesional de Fútbol.

El defensor xeneize estuvo en pareja varios años con Florencia Fernández, licenciada en administración de empresas e influencer gastronómica que es la madre de su hija, Felicitas, nacida en 2020. La separación se produjo a principios de 2025 y a Figal se lo relacionó rápidamente con Belén Negri, influencer y streamer chilena que salió con Martín “Coscu” Pérez Disalvo y Tiago PZK.

El ex Independiente e Inter Miami fue visto cenando la chilena en Cariló en enero de 2025, lo que habría acelerado su ruptura con Florencia. Todo un lío de fechas que generó rumores que incidieron incluso en las versiones del romance con Lucía que hoy ya es oficial.

Por parte de la nieta de Susana, no se le conocen muchas relaciones que hayan sido públicas. Celasco estuvo en pareja con Joaquín Rozas, empresario gastronómico y dueño de bares en Buenos Aires, de quien se separó en 2022.

En cuanto a lo profesional, Jorge Nicolás Figal ganó 3 títulos oficiales con Boca Juniors desde su llegada en enero de 2022 (Copa de la Liga Profesional 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022), jugó más de 100 partidos con la camiseta azul y oro e hizo 5 goles, y en la actualidad suele ser suplente por el buen nivel de Lautaro Di Lollo, marcador central de 21 años. Tiene contrato hasta diciembre de 2027 con Boca, pero sin regularidad podría ver con buenos ojos otro destino y por qué no, ser acompañado hacia allí por Celasco.