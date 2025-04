La justicia le prohibió a Wanda Nara utilizar sus redes y redobló la apuesta: Se abrió una cuenta en una plataforma para adultos

La empresaria está envuelta en medio de una medida judicial que le prohibe, por al menos 30 día no utilizar sus redes sociales por por incumplir e impedir la revinculación de sus hijas Isabella y Francesca con su padre, Mauro Icardi.

Un misterioso posteo en Instagram con un tono desafiante fue el presagio de Wanda Nara algo tramaba. Y la confirmación llegó horas más tarde por su cuenta de X en donde directamente compartió el enlace a la plataforma que vende contenido para adultos. Pero lo más llamativo es que todo lo hace luego de que la justicia le prohibiera hacer uso de sus redes sociales por incumplir e impedir la revinculación de sus hijas Isabella y Francesca con su padre, Mauro Icardi.

La medida que le impide a Wanda Nara hacer uso de sus redes fue emitida por el Juzgado Civil 106, en el comunicado al que la prensa tuvo acceso se puede leer que se pide “en calidad de ‘medida cautelar’, disponer la suspensión por el término de 30 días corridos de todas las cuentas de redes sociales de Instagram, Facebook y Tik Tok”.

Sin embargo, la empresaria lejos de acatar la ordem fue más allá y decidió abrirse un perfil en la plataforma que vende contenido para adultos, Only Fans. Y no sólo eso, sino que además, la publicó, primero con un misterioso anuncio en su Instagram que decía: “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en ONLY FANS”. Junto a un emoji de un fueguito.

Luego añadió, a modo de remate: “Yo nunca me caigo, tomo avión”. Y cerró con el emoji de un avión volando.

“Hola ……no soy Wanda, acá soy la BADBITCH y punto! Aprovecha que si me cierran IG ME ACTIVO más que nunca…”, indica la biografía elegida por la empresaria para la reconocida plataforma azul.

La única forma de acceder al contenido que promueve Wanda es a través de una suscripción mensual de 50$ dólares.

Este viernes a primera hora, la rubia previendo que le podían cerrar sus cuentas subió un video en donde contó que su abogado está trabajando para impedir la suspensión de sus cuentas, ya que son su fuente principal de trabajo y adelantó los proyectos que se vienen junto a Telefe y Netflix.

“Buen día, que hermoso día”, comenzó diciendo en un video y continuó: “No sé si me van a cerrar o no las cuentas, está trabajando en eso mi abogado, sería para mí algo muy injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo”, explicó y luego prosiguió, “hay algo que ya les puedo contar es que firmé contrato, para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían”, dejando un silencio que lleva al misterio.

Para finalmente, rematar con un cierre que anuncia la serie. “Se viene Wanda Nara, la serie por Netflix, empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles, porque me pone muy feliz”, finalizó.