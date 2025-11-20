La hija menor de Valeria Mazza salvó a la familia frente a un hecho delictivo

La hija más chica de Valeria Mazza y Alejandro Gravier se convirtió en la heroína de esta noticia. Es que la adolescente de 17 años se dio cuenta de que al menos cinco delincuentes treparon la pared de su casa e ingresaron al jardín. Así la joven dio aviso a los demás habitantes de la casa, quienes llamaron a la policía y a los ladrones no les quedó otra alternativa que huir.

El hecho en cuestión sucedió este 19 de noviembre en horas del mediodía cuando cinco ladrones entraron a su casa en el barrio de Acasusso en San Isidro. El hecho ocurrió cuando un grupo de jóvenes se hicieron pasar por cortadores de pasto, pero en el momento más inesperado, saltaron el portón de entrada e ingresaron a la casa.

Los delincuentes tomaron una mochila que encontraron en el hogar mientras una de las hijas de Valeria Mazza estaba dentro de la vivienda con una amiga y dos empleados. Al ver que habían ingresado, la joven comenzó a gritar y los delincuentes tuvieron que escapar.