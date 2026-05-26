“La familia está convulsionada”: Ricardo Darín se sinceró sobre su debut como abuelo

A poco de cumplirse cuatro meses del nacimiento de Dante, el primer hijo del Chino Darín y la estrella española Úrsula Corberó, el mismísimo Ricardo Darín abrió su corazón y reveló con muchísima ternura cómo vive este nuevo rol.

La llegada de un nuevo integrante transformó por completo la realidad de una de las familias más queridas del espectáculo argentino. A poco de cumplirse cuatro meses del nacimiento de Dante, el primer hijo del Chino Darín y la estrella española Úrsula Corberó, el mismísimo Ricardo Darín abrió su corazón y reveló con muchísima ternura cómo vive este nuevo rol que mantiene revolucionado a todo su entorno.

En una charla íntima con Marina Calabró y Guido Záffora en el ciclo Calabró1079 por El Observador, el prestigioso actor confesó el tremendo impacto que sintió el pasado 9 de febrero, día en que llegó al mundo el pequeño. “Lo conocí en el mismo instante en que salían del parto. Mi hijo venía adelante, abrió la puerta del ascensor, y lo más fuerte que sentí fue verlo a él como padre”, relató con notable emoción en la pantalla de El 9 Televida.

El divertido “miedo” a los recién nacidos y la timidez del abuelo primerizo

Fiel a su estilo auténtico y descontracturado, Ricardo admitió que los primeros días con el bebé fueron todo un desafío personal debido a la extrema delicadeza que conllevan los primeros meses de vida de cualquier ser humano.

“Yo lo tuve en mis manos apenas nació, ahí en esos dos o tres primeros días, que era un guiñapo. A mí me cuesta un poco relacionarme con los bebés recién nacidos, porque me parecen de una fragilidad…”, bromeó el actor.

Sin embargo, el panorama cambió por completo con el correr de las semanas y el crecimiento del pequeño: “Ahora el tipo está por cumplir cuatro meses y está recontraconectado, simpático, sonríe. Cómo mira a sus padres, y cómo se divierte. Entonces el entusiasmo crece”, aseguró entusiasmado.

Al ser consultado sobre si se vistió de “gurú” y le dio algún tipo de recomendación a su hijo para afrontar esta nueva etapa, el protagonista de Argentina, 1985 fue tajante: “No, no se le puede dar consejo. Es un muchacho muy temperamental y cada uno tiene que hacer su propio camino”.

Armado de valijas: viaje a España para “hacerse una panzada”

Debido a que el Chino y Úrsula están instalados en Europa, la distancia geográfica hizo que el actor no pudiera compartir tanto tiempo cotidiano con el bebé. Por este motivo, la ansiedad por el reencuentro es total. En los próximos días, Ricardo emprenderá un viaje rumbo a España acompañado por su esposa, Florencia Bas, y su hija Clara Darín.

La travesía combinará el placer familiar con los compromisos laborales, ya que el actor se presentará durante tres semanas en distintas ciudades españolas con la aclamada obra teatral Escenas de la vida conyugal. Una de esas semanas de gira coincidirá con su estadía en Barcelona, el escenario perfecto para concretar el ansiado abrazo. “Nos vamos a hacer una panzada de Dante”, adelantó con una sonrisa, palpitando los días de juegos y mamaderas que le esperan en el viejo continente.