La drástica sanción colectiva que dejó a la casa de Gran Hermano sin presupuesto

Tras reiteradas advertencias que los participantes decidieron ignorar, la producción finalmente ejecutó una penalización general que afecta el recurso más sensible del reality de El 9 Televida: la comida.

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada se puso cuesta arriba en El 9 Televida. Tras reiteradas advertencias que los participantes decidieron ignorar, la producción finalmente ejecutó una penalización general que afecta el recurso más sensible del reality: la comida. La medida, que ya había sido anticipada por Santiago del Moro, busca poner fin a una de las infracciones más recurrentes de esta edición.

El motivo del castigo fue la constante referencia a los gritos que llegan desde el exterior, una conducta que el reglamento prohíbe estrictamente para mantener el aislamiento. A través de un comunicado contundente, la voz de “Big” manifestó su malestar y dejó en claro que no se tolerarán más filtraciones de información que alteren el espíritu del juego.

Hambre y tensión: los detalles del castigo

La sanción impacta directamente en la economía y la logística de los jugadores, quienes ahora deberán hacer malabares para alimentarse:

Presupuesto recortado: Si ganan la prueba semanal, solo recibirán el 50% del dinero. Si la pierden, deberán sobrevivir con un escaso 25% .

Contrarreloj en el súper: El tiempo para realizar la compra semanal se redujo a solo cinco minutos , lo que promete generar caos y peleas a la hora de elegir los productos.

Advertencia final: La producción remarcó que cualquier nueva falta derivará en medidas aún más severas.

Preocupación entre los líderes

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los participantes, quienes ya venían lidiando con roces internos por el racionamiento de los víveres. Figuras como Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Pincoya ahora enfrentan el desafío de organizar a un grupo que tendrá menos recursos y mucho más hambre, lo que garantiza una semana de máxima tensión en la pantalla de El 9 Televida.