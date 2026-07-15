La drástica decisión de Andrea del Boca tras abandonar Gran Hermano: “Va a desaparecer”

La icónica actriz dejó el reality para acompañar a su madre enferma. Sin embargo, se conoció la drástica determinación que tomó sobre su futuro en la televisión y la letal crítica de Ángel de Brito.

El sorpresivo abandono de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo y definitivo capítulo que impactó de lleno en el mundo del espectáculo. La emblemática actriz de telenovelas decidió dar un paso al costado de la casa más famosa del país para priorizar la salud de su madre, pero ahora se dio a conocer la drástica decisión que tomó respecto a su futuro laboral y su relación con los medios de comunicación.

Según reveló el periodista Ángel de Brito en su programa Ángel Responde (Bondi Live), la actriz planea un retiro absoluto de la exposición pública una vez que cumpla con los compromisos contractuales del canal de las pelotas.

“A la producción de LAM le dijeron que va a hacer primero las notas de Telefe y que después va a desaparecer de los medios”, anunció de manera contundente el conductor, quien además confesó que la actriz le clavó el visto y ya no le contesta los mensajes.

¿Logró limpiar su imagen tras el escándalo de “Mamá Corazón”?

La entrada de una figura de la talla de Del Boca al formato de telerrealidad fue leída por muchos como un intento de reconciliarse con el público tras haber sido absuelta en septiembre de 2025 en la causa por presunta defraudación al Estado en la financiación de la novela Mamá Corazón.

Al ser consultado sobre si el reality cumplió ese objetivo, De Brito fue letal y no anduvo con rodeos: “No, la imagen la tiene sucia igual. No le sirvió para nada, mucha gente piensa que es muy berreta lo que hizo entrando a la casa. Yo no tengo prejuicios con los realities, pero la imagen no la limpió”.

El doloroso motivo detrás de su salida

Cabe recordar que la salida de Andrea se dio luego de que su hija, Anna del Boca, solicitara de urgencia la intervención de la producción debido a complicaciones en la salud de la madre de la actriz.

Fue el propio Gran Hermano quien le comunicó la delicada situación en el confesionario: “Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero requiere de tu presencia afuera”.

Entre lágrimas, la actriz armó sus valijas y se despidió conmovida: “Siempre dije que estaba acá, pero con el acuerdo de que si ellas me necesitaban, yo salía. Primero están mi mamá y mi hija. Fue un honor, he sido muy feliz”, cerró la diva, cerrando una etapa que, según parece, será la última de su carrera frente a los focos.