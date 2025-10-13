La destitución de Güzide complica la situación económica de la familia en La Traición

Tarık se vuelve a enfrentar con su familia, y hará todo lo posible por hacerle la vida imposible a Güzide. Así avanza la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

Güzide quedó destituida y eso trae grandes dificultades económicas a la familia. Ozan se debate entre la moral y la necesidad al recibir un ofrecimiento de Oltan. Mientras Tarık intenta separar aún más a Güzide de sus hijos y sembrar discordia. La Traición se pone cada vez más interesante en El 9 Televida.

Las verdades que Tarık descubre lo volverán a enfrentar con su familia, y hará todo lo posible por hacerle la vida imposible a Güzide.

Ozan vuelve a buscar trabajo para mantener a su familia. Mientras tanto, Oltan le ofrece otro trabajo y una oportunidad económica, pero esta vez quiere algo completamente diferente a cambio.

Tras aceptar la propuesta de matrimonio de Tolga, Oylum está decidida a no ocultarle nada a su madre esta vez. Si bien la creciente cercanía de Behram con la familia le causa tensión, Oylum no permite que los malentendidos abran una brecha entre él y Tolga.

El objetivo de Tarık y Yeşim es Güzide, quien intenta empezar de cero por sí sola. Reacia a renunciar a su fortuna, Tarık les hace una oferta a Ozan y Oylum justo cuando la necesitan. Si bien esta oferta puede parecer una solución a sus problemas actuales, les hará cuestionar su lealtad a su madre.

Lo que Tarık no sabe es que el mismísimo Oltan lo está vendiendo con la abogada de Güzide, así que es sólo cuestión de tiempo para que los velos caigan develando las verdades de todos.

