La decisión del Galatasaray que impacta en la tenencia de las hijas del futbolista con Wanda Nara

El club implementó nuevas reglas para el jugador tras los escándalos que protagonizó. Y ahora las abogadas de Icardi intentan arreglar un régimen de visitas a Turquía que incluiría hasta a Wanda Nara.

Las vidas de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez parecen no agotar nunca los temas de interés público y así se suma una nueva novedad a esta novela. El Galatasaray, club de Turquía en donde Icardi juega, decidió tomar una fuerte determinación y aplicarle nuevas reglas al futbolista al regresar de su lesión. Dichas decisiones impactan de lleno en su rol de padre de Francesca e Isabella, ya que las niñas están en Argentina con su madre, y es por esto que ahora hay novedades al respecto. Mirá.

Fue Guido Zaffora en DDM quien reveló: “Por los entrenamientos que Icardi debe cumplir después de la rehabilitación, el club Galatasaray decidió no darle más un día libre a Icardi”, y sumó: “El tema es que las abogadas de Icardi, Lara Piro y Elba Marcovecchio, por pedido de él le pidieron al Ministerio público tutelar y al juez que las nenas vayan solas a Estambul”.

Pero eso no fue todo, ya que también confesó cómo se encuentra Mauro Icardi al separarse de sus hijas: “Mauro las extraña muchísimo a las nenas y él lo expresó en la Justicia y las abogadas ofrecieron dar todas las garantías para asegurar el regreso ida y vuelta”, y cerró: “Además, y me lo acaban de confirmar, pueden ir con la madre”.

Cabe recordar que La China Suárez, por estos días está en Estambul junto al futbolista. Pero que antes de dejar el país se destapó una nueva polémica en torno a los padres de sus hijos, primero Benjamín Vicuña y luego Nicolás Cabré, ya que ninguno de los dos dejó que sacaran a los menores de la Argentina.

Ante esto Icardi no se mantuvo ajeno y en su Instagram publicó: “El problema no es abrir el portal, es no saber cómo cerrarlo. Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso…”.

“No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno… Porque no todo lo que brilla es oro”, continuó. Sin dar mayores explicaciones ni mencionar a nadie, Icardi concluyó: “A veces es la entrada a tu propia perdición”.