“La avaricia no te lleva a ningún lado”: el sorpresivo giro del jurado que desató llantos, bronca y platos sorpresa en MasterChef

La exigencia en las cocinas más famosas del país no da tregua y las reglas del juego pueden modificarse en cuestión de segundos. Durante una intensa gala de MasterChef Celebrity Argentina emitida por la pantalla de El 9 Televida, diez famosos ingresaron al estudio confiados con una consigna libre y una compra ideal en el mercado. Sin embargo, un giro inesperado impulsado por el jurado desató lágrimas, quejas, cruces y platos improvisados.

La segunda noche de cocina de la quinta semana comenzó con aires de tranquilidad en MasterChef Celebrity. Con la conducción de Wanda Nara, las reglas iniciales parecían claras: los diez famosos en competencia —entre ellos Mike Amigorena, Diego Ramos, Luck Ra, Juli Poggio, Mala Fama, Pablo Migliore, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Rocío Robles y la China Ansa— debían presentar un plato libre, dulce o salado, que incluyera tres elaboraciones conjuntas en un plazo de 50 minutos.

Tras una veloz pasada por el mercado, las estaciones quedaron repletas de ingredientes y los participantes se preparaban para cocinar. No obstante, la calma duró poco en la pantalla de El 9 Televida.

El giro de 180 grados que sacudió el estudio

Justo antes de encender las hornallas, Germán Martitegui frenó el inicio del certamen para mantener un breve cónclave privado con sus compañeros de estrado, Maru Botana y Damián Betular.

De regreso ante las estaciones, Maru lanzó una frase que anticipó el caos: “Acá puede cambiar todo en cualquier momento. Y hoy en particular tenemos unas ganas de sacudir un poco la sartén”. Sin dar lugar a reclamos, Martitegui sentenció: “No quiero cuestionamientos, ni alegatos ni caras largas”, antes de ordenar el volantazo definitivo: todos debían intercambiar su canasta con el compañero de al lado.

Llanto, bronca y la frase lapidaria de Betular

La orden cayó como un baldazo de agua fría y provocó reacciones de todo tipo en el estudio:

El enojo de La China Ansa: La periodista casi rompe en llanto al ver cómo se esfumaba la que consideraba “la mejor compra de su vida”. Indignada, lanzó: “No nos pueden ver felices, es una cosa impresionante”.

El lamento de Luck Ra: El cantante popular no dudó en señalar que la medida del jurado “le había arruinado la vida” a su colega Diego Ramos.

El único beneficiado: Gracias a la medalla dorada obtenida la semana anterior, Mala Fama fue el único que pudo conservar sus ingredientes originales, quedando ubicado justo al lado de Pablo Migliore, quien terminó heredando la colosal compra acumulada por la China Ansa.

Al notar la abundancia de productos en esa estación, Damián Betular no dejó pasar la oportunidad y disparó una frase que quedó grabada en la gala: “La avaricia no te lleva a ningún lado”.

El menú de la noche tras el caos

Pese a los sobresaltos y la improvisación obligada, los famosos debieron rearmar sus estrategias sobre la marcha. Así quedaron conformadas las preparaciones del desafiante capítulo:

Juli Poggio: Lenguado con gremolata, puré de palta y coliflor asado.

Mike Amigorena: Pollo en salsa portuguesa y arroz con portobellos.

China Ansa: Ribs de cerdo con salsa “betucoa”, manzanas caramelizadas y cremoso de remolacha.

Sebastián Presta: Lenguado a la plancha con espárragos, zanahorias y yogur de sésamo.

Rocío Robles: Pollo envuelto en jamón crudo, puré de zanahorias y salteado de hongos y tomates.

Nazareno Casero: Pechito de cerdo agridulce con ananá, cerezas, pickle de pepino y salsa criolla.

Luck Ra: Montaña de masa sablé con praliné de almendras, salsa de frutilla y crema de dulce de leche.

Pablo Migliore: Milanesa de entraña con salsa criolla y puré de papa y boniato.

Mala Fama: Pastel de papa con brócoli gratinado.

Diego Ramos: Lasagna de berenjenas con coliflor, chips de boniato y espinaca salteada con jamón.

Seguí todo lo que sucede en MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.