Julieta Poggio y el “hater” por su cambio estético

Lo que comenzó como un tratamiento para embellecer su imagen terminó en un feroz cruce mediático. Tras ser cuestionada por un reconocido odontólogo cordobés —quien aseguró que sus nuevas carillas le sumaban “varias tallas” de más—, la ex Gran Hermano estalló en redes sociales.

En la era de la imagen perfecta, un milímetro de más en una carilla dental puede desatar una tormenta nacional. Julieta Poggio, referente indiscutida de la generación Z y figura constante en el streaming, se convirtió esta semana en el centro de un debate que trasciende la cosmética: ¿cuándo una crítica profesional se convierte en “hate”?

La polémica se encendió cuando el odontólogo cordobés Emiliano Olivera analizó públicamente el último retoque estético de la actriz. Sin filtros, el especialista cuestionó la funcionalidad y la armonía del trabajo realizado en la boca de Julieta, sentenciando que el resultado se alejaba de la naturalidad y le otorgaba a su rostro “dos o tres tallas más de dientes”.

Entre acusaciones de envidia, defensas profesionales y una presión estética insoportable, la bailarina habría tomado una decisión drástica sobre su dentadura.

El descargo de Julieta: “Proyecciones de envidia”

Lejos de quedarse callada, Poggio utilizó sus plataformas para realizar un descargo visceral. Visiblemente afectada, la bailarina describió el episodio como un desgaste emocional innecesario. Para ella, el Dr. Olivera no actuó bajo un criterio médico ético, sino como un usuario resentido más de la red.

“Más que un odontólogo es un hater, no tiene ni un trabajo de lo que hace, son puras críticas”, disparó Julieta, sugiriendo que el profesional buscaba visibilidad a costa de su imagen. Según la actriz, estos cuestionamientos son “proyecciones” de personas que no toleran el éxito ajeno o las decisiones personales sobre el propio cuerpo. Para la joven, la crítica sistemática a su fisonomía se ha vuelto una carga difícil de sobrellevar.

La réplica profesional: “Hace 26 años trabajo en esto”

El ida y vuelta no terminó allí. Emiliano Olivera, lejos de retroceder, redobló la apuesta defendiendo su trayectoria y su mirada técnica. A través de sus historias de Instagram, el cordobés le habló directamente a la influencer: “Juli, no soy hater. Hace 26 años trabajo haciendo ortodoncia”.

Para respaldar sus dichos, el especialista compartió casos clínicos propios y explicó que su intención era advertir sobre los riesgos de los tratamientos “exprés” o excesivos. Su argumento central es que las carillas dentales, cuando no respetan la armonía facial, pueden volverse artificiales y generar problemas funcionales a largo plazo. Olivera defendió la ortodoncia tradicional como el camino hacia una belleza genuina, contrastándola con los resultados que, a su criterio, “agrandaron” los dientes de Poggio de forma desproporcionada.

El peso del “hate” y la decisión final

La presión fue tal que, según trascendió en las últimas horas, el impacto psicológico de las críticas habría surtido efecto. La exposición constante de su sonrisa al escrutinio público, donde cada píxel de sus dientes era analizado por miles de personas, llevó a Julieta a un punto de saturación.

En un giro inesperado, la joven habría decidido dar marcha atrás con el tratamiento. Agotada por los comentarios y las comparaciones, Poggio optó por retirarse las carillas de la discordia para regresar a su sonrisa original, aquella con la que el público la conoció y la amó. Este “paso atrás” estético pone de manifiesto la enorme influencia que las críticas —incluso las que se disfrazan de opinión profesional— ejercen sobre la seguridad personal de las figuras públicas.

La tiranía de la perfección

El caso de Julieta Poggio y el odontólogo Olivera es un síntoma de época. Por un lado, la búsqueda de una perfección absoluta mediante procedimientos invasivos; por el otro, el derecho (o no) de los profesionales a juzgar públicamente cuerpos ajenos bajo la bandera de la “salud”.

Lo cierto es que, entre carillas y tallas de más, lo que quedó al descubierto es la fragilidad de la autoestima frente al bombardeo digital. Julieta recuperó su sonrisa anterior, pero la discusión sobre dónde termina el consejo médico y dónde empieza el acoso virtual sigue más abierta que nunca. Al final del día, la sonrisa más bella sigue siendo aquella que no tiene que dar explicaciones a nadie.