Juanicar y Yipio salieron de la multitudinaria placa planta en Gran Hermano

El público de Mendoza y el país decidió quiénes merecieron una segunda oportunidad tras la nominación masiva del miércoles. En una gala cargada de estrategia, Santiago del Moro anunció a los participantes que abandonaron la zona de peligro y aseguró la continuidad de siete jugadores que enfrentarán la próxima eliminación.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió este jueves en El 9 Televida una noche de definiciones cruciales tras la conformación de la placa más numerosa de la temporada. Un total de 23 participantes emitieron sus votos, aunque la jornada estuvo marcada por las restricciones: Franco, como líder, le quitó el derecho a votar a Eduardo, mientras que Daniela y Carlota no pudieron sufragar por ser ingresantes recientes. El resultado inicial dejó a nueve personas en la cuerda floja, incluyendo a Juanicar, quien llegó a esa instancia tras recibir la fulminante del líder de la semana.

El primer gran alivio de la noche llegó para Juanicar. El joven, que se sintió acorralado por la jugada de Franco, fue el primer salvado por el voto del público, que esta vez funcionó de manera negativa para medir quiénes eran considerados “plantas”. Al regresar al juego, el participante desarmó la estrategia del líder y validó su presencia en el certamen. Posteriormente, Santiago del Moro reveló que la segunda persona en bajar de la placa fue Yipio. La humorista uruguaya, a pesar de haber recibido diez votos de sus compañeros, logró el respaldo de la audiencia para salir del peligro.

La votación previa dejó al descubierto las alianzas y rispideces dentro del grupo. Eduardo fue el más votado por la casa con 13 puntos, seguido de cerca por Yipio (10) y Cinzia (9). El resto de la placa se completó por un umbral de empates donde Titi, Martín, Zunino y Nazareno quedaron igualados con cuatro votos cada uno, mientras que Tomás ingresó con cinco. Fue una gala de “sinceramiento” donde jugadores como Brian, Andrea y Zilli expusieron sus diferencias en el confesionario, configurando un mapa de convivencia cada vez más fracturado.

Tras la salvación de Juanicar y Yipio, la placa definitiva para el próximo lunes 9 de marzo quedó conformada por siete nombres: Zunino, Martín, Tomás, Cinzia, Titi, Nazareno y Eduardo. Uno de ellos se convertirá en el segundo eliminado de esta edición dorada.

Los seguidores mendocinos de El 9 Televida ahora tienen el poder de decidir quién abandonará la competencia, en una semana donde el concepto de “planta” cambió para siempre la forma de jugar de los participantes.