Jésica Cirio confirmó su embarazo y reveló el sexo del bebé: “Me tomó por sorpresa”

Jésica Cirio rompió el silencio tras la primicia de Ángel de Brito y confirmó que está esperando su segundo hijo.

La noticia que sacudió al mundo del espectáculo este lunes finalmente tiene la voz de su protagonista. Jésica Cirio rompió el silencio tras la primicia de Ángel de Brito y confirmó que está esperando su segundo hijo, fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino.

En una charla íntima con Pamela David en Desayuno Americano, la modelo abrió su corazón sobre este especial momento, aunque confesó que la difusión de la noticia fue más rápida de lo que esperaba.

Un varón en camino y una carrera contra el reloj

Jésica reveló que el conductor de LAM se enteró de la noticia apenas ella salió de la clínica, lo que la obligó a actuar rápido para proteger la intimidad de su familia. “Le pedí por favor que me espere para contárselo a Chloe. Me fui corriendo a decírselo antes de que lo dijera en la tele”, relató sobre el momento en que su hija mayor se enteró de que tendrá un hermano.

Además, la modelo confirmó un dato que llena de alegría a la pareja: será un varón. A pesar de la felicidad, admitió que todavía no tienen un nombre definido, ya que recién el viernes pasado supieron el género del bebé.

¿Quién es Nicolás Trombino, el padre del bebé?

Cirio también brindó detalles sobre su pareja, con quien mantiene un perfil bajo. Nicolás es un empresario del rubro de los supermercados mayoristas desde hace 15 años. Se conocieron a través de amigos en común y la relación fluyó de manera natural.

A pesar del embarazo, Jésica fue muy cauta respecto al futuro de la pareja y la convivencia: “Nos conocemos hace menos de un año y no convivimos. Veremos con el tiempo, no quiero tomar decisiones apresuradas”, señaló, dejando claro que hoy su prioridad es el “paso a paso” tras haber atravesado momentos emocionales muy duros.

Prioridad absoluta: Chloe y la paz mental

Con la madurez que le dan los años en el medio, la exconductora de La Peña de Morfi reflexionó sobre su pasado y su presente. “Vengo golpeada y trato de cuidarme”, confesó, asegurando que su mayor objetivo es preservar a su hija Chloe de cualquier conflicto externo.

“Mi mayor ganancia es cuidarla a ella. De nada servía mantener mi ego y seguir adelante lastimándola”, sentenció Jésica, quien parece haber encontrado en este embarazo una nueva oportunidad para conectar con lo que realmente importa.