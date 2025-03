Irreconocible: Así está hoy Giselle Rímolo, tras haber cumplido su condena

Quien fuera la expareja de Silvio Soldán reapareció tras su condena judicial. ¿A qué se dedica ahora?

Giselle Rímolo saltó a la fama cuando la justicia la encontró culpable por ejercer de médica sin estar matriculada para ello. La expareja de Silvio Soldán tenía una estética en el año 2001 y tras la muerte de Lilian Stella Díaz, quien consumió durante cinco meses las pastillas recetadas por la falsa médica, terminó condenada y privada de su libertad.

Y fue en el programa de televisión “Intrusos” en donde captaron el momento en el que la expareja de Silvio Soldán se encontraba en la vereda de su casa, ubicada en Don Torcuato, con sus dos perros. “Hola, ¿cómo están?”, saludó, al ser abordada por Candela Mazzone, la cronista del programa. Allí apareció con ropa de entrecasa, usando un vestido azul largo y el pelo rubio y largo, como siempre lo llevó, recogido.

Sin embargo, no quiso dar declaraciones. Al advertir que era una cámara, rápidamente, entró a sus mascotas a su casa y cerró el portón de su domicilio con un estruendoso golpe, sin emitir más palabras.

Cabe recordar que en el año 2001 la Justicia confirmó que no tenía el título correspondiente para ofrecer medicamentos, por lo cual tuvo que cumplir una condena de nueve años en la cárcel cuando resultó culpable de homicidio culposo en 2012.

La mujer se hace llamar Mónica Gaineddu, utilizando el apellido de su ex marido, Juan Gaineddu, a quien conoció cuando él fue su abogado. Volvió a tener su cabello rubio y quiere llevar una vida tranquila, alejada de los medios. Por eso llamó a la Policía para que retiraran las cámaras del frente de su casa.

“A partir del 2021 le empezaron a dar salidas transitorias hasta que se cumplió su pena, y hoy no le estaría debiendo nada a la Justicia. Gaineddu la bancó mucho porque ellos, no se olviden, eran socios en ese momento. Él vivió en esa casa mientras ella estaba presa. Finalmente, se separaron y ella rehizo su vida. Ella ahora está en pareja, van y vienen de la casa de él a la de ella”, explicaron en el programa de televisión.

“Mónica Gaineddu rehízo su vida con un examigo de su hermano fallecido, Fabián Rímolo, que siempre fue su mano derecha. Es su pareja. Pasan algunos días en la casa de él y otros en la de ella. Ya no tiene un centro de estética en zona norte. Hoy vende productos de cosmética a través de una plataforma de compra y venta online. Son cosméticos que no hace ella. Es revendedora. Los vecinos no están contentos de tenerla en el barrio porque fue un personaje mediático que hizo mucho daño”, aseguraron en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.