Intervención de urgencia: Thiago Medina entró al quirófano y piden cadena de oración por el ex Gran Hermano

El equipo médico que lleva el caso de Thiago Medina decidió operar al joven este viernes a la mañana. Qué dice el último parte médico.

Thiago Medina está internado en terapia intensiva desde el sábado a la madrugada en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Con pronóstico reservado y una situación muy comprometida en su tórax, el equipo médico que está a cargo de su delicada situación decidió interrvenirlo quirúrgicamente este viernes a la mañana. Acá te contamos los detalles del último parte médico.

En este momento Thiago Medina, está en el quirófano del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno donde está internado hace una semana tras el grave accidente en moto que sufrió al chocar contra un vehículo.

El parte médico de las primeras horas de este viernes da cuenta de la decisión que tomó el equipo médico que lleva el caso del ex Gran Hermano. El mismo lo dio a conocer el periodista Luis Bremer en el programa Desayuno Americano: “El paciente Thiago Medina, internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre, lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al hospital pudiera avanzar a la siguiente etapa”.

“Equipo de cirugías de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del hospital Bicentenario de Esteban Echeverría que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, interviene quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal. El paciente se encuentra estable y se estima una cirugía de varias horas”, se especificó en el parte médico y se adelantó que el próximo informe se conocerá a las 18 horas.