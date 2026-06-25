Ingenio maipucino: un ferretero de Gutiérrez inventó una vuvuzela mundialista con solo tres elementos

Se trata del dueño de “Ferretería JM”, quien se volvió viral en Instagram tras explicar paso a paso cómo armar una corneta casera para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Un invento económico, ruidoso y 100% mendocino.

El ingenio de los argentinos no tiene límites, y cuando se trata de alentar a La Scaloneta en pleno Mundial 2026, la creatividad se potencia al máximo. En las últimas horas, un vecino de Gutiérrez, Maipú, se convirtió en el personaje del día en las redes sociales tras publicar un video donde explica cómo fabricar una vuvuzela súper ruidosa utilizando materiales que cualquiera tiene a mano en su casa o puede conseguir por unos pocos pesos.

El protagonista de esta historia es el perfil de IG de Ferretería JM (@ferreteriajotaeme), un tradicional comercio maipucino que encontró la solución definitiva para aquellos hinchas que quieren meterle ambiente y ruido a los partidos de Argentina sin gastar una fortuna en cotillón importado. Con un video instructivo de apenas unos minutos, demostró que la pasión y la termofusión pueden ir de la mano.

El “Paso a Paso” del invento maipucino

Para armar este infaltable accesorio mundialista no hace falta ser un experto en instalaciones. Según el ferretero de Gutiérrez, solo se necesitan tres elementos muy simples: un globo común y corriente, un poco de cinta (puede ser cintex o un precinto plástico) y dos trozos sobrantes de caño de termofusión de 20 mm (uno corto, de unos 3 centímetros, y otro más largo, que servirá como cuerpo de la corneta).

1.Fijar el cuello del globo:Paso 1. Se toma el trozo de caño de termofusión más corto (de aproximadamente 3 centímetros) y se introduce por completo dentro del cuello del globo. Para que no se mueva, se asegura firmemente usando un precinto o cinta adhesiva. 2.Conectar el cuerpo de la vuvuzela:Paso 2. El siguiente paso consiste en agarrar la parte del globo por donde se infla (la bombucha o base redonda) y colocarla sobre el extremo del trozo de caño más largo. Nuevamente, se fija con abundante cinta para evitar que se escape el aire. 3.Doblar y hacer la magia:Paso 3. Finalmente, se dobla el globo de manera que quede tenso sobre la abertura del caño y se vuelve a fijar con cinta en esa posición exacta. Al soplar por el caño corto, el aire hace vibrar el látex y la magia sucede: un sonido potente y ensordecedor ideal para gritar los goles celestes y blancos.

Furor en las redes y orgullo de Maipú

A solo un día de su publicación, el video ya cosecha miles de reproducciones, comentarios de vecinos orgullosos de la zona y compartidos de hinchas de toda la provincia que prometen replicar el experimento en sus casas de cara a los próximos partidos del Mundial.

Una vez más, queda demostrado que el talento y las ganas de alentar a la Argentina no dependen del bolsillo, sino de las ganas de alentar. Si vivís en Maipú o tenés un par de caños tirados en el patio, ya no tenés excusas para no hacer ruido.