Increíble, pero real: Estaban dando de alta a Thiago Medina y Daniela Celis se descompensó

El ex Gran Hermano fue oficialmente dado de alta luego de sufrir un duro accidente con su moto. Mientras el ex Gran Hermano salía del hospital Daniela Celis era atendida por los médicos tras sufrir una descompensación.

Tras 28 días internado, Thiago Medina recibió el alta médica. Los medios lo esperaban en la puerta del hospital en donde salvaron su vida, y mientras hablaba con la prensa, Daniela Celis, la madre de sus hijas, se decompensó.

El ex Gran Hermano de 22 años, que sufrió un grave accidente de moto el pasado 12 de septiembre, superó las complicaciones y varias intervenciones quirúrgicas para lograr una evolución médica que, este jueves, le permitió dejar atrás la terapia y salir por la puerta principal del establecimiento de salud.

La salida del hospital estuvo marcada por una emotiva escena: aplausos, cánticos de aliento y el incesante sonido de flashes rodearon al joven. Thiago habló por primera vez: “Siempre estuvieron atentos a todo. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron, que rezaron por mí. Fue un proceso duro, pero acá estamos saliendo adelante”.

Además, el joven de 22 años contó que planea estudiar arquitectura y que su mayor deseo es reencontrarse con sus hijas: “Lo primero que quiero hacer es ver a mis hijas y estar con ellas”.

Daniela Celis se descompensó durante el alta médica de Thiago Medina:

Minutos antes de esta entrevista, Daniela Celis sufrió una descompensación por una baja de presión y tuvo que quedarse en el interior del hospital para ser atendida, motivo por el cual no pudo acompañar a Thiago durante su salida.

Pese al susto, ambos viven horas de alivio y emoción tras el alta del joven, que continuará su recuperación en su casa.