Increíble pero cierto: La ex Gran Hermano, Marianela Mirra confirmó que tiene un vínculo con José Alperovich, preso por abuso

El ex gobernador de Tucumán, condenado a 16 años de cárcel cumple su condena en el penal de Ezeiza y la ganadora del reality lo va a visitar allí.

Marianela Mirra, la ex ganadora de “Gran Hermano”, confirmó que mantiene un vínculo sentimental con el exgobernador tucumano preso por abuso sexual, José Alperovich, Mientras el condenado cumple su sentencia en el pena de Ezeiza se conocieron las cartas que le manda a la abogada tucumana. La información la dio a conocer Jorge Rial en C5N.

“Entre las visitas que recibe el exgobernador hay una que llama especialmente la atención, porque se trata de una cara. Me refiero a Marianela Mirra, la exganadora de Gran Hermano. Ella es una de sus visitas habituales en la cárcel”, dijo al aire de su programa Argenzuela, que emite la señal porteña, Jorge Rial.

Además, Rial, quien también tuvo un romance con Mirra, señaló que la relación entre el exgobernador y ella no es nueva, sino que se remonta a 2009, poco después de que la también abogada tucumana alcanzara la fama nacional al consagrarse como ganadora del reality en su edición de 2007.

Horas posteriores a que la noticia viera la luz, la misma protagonista de esta historia realizó un posteo en sus redes. Allí expresaba: “Hubo pedido de dinero esta semana y no lo consiguió. Esto es de casi toda mi vida. No soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta, Rial. Solo te dije que no y te obsesionaste de más”, continuó contundente. Y siguió: “No engendro hijos en la cárcel. Voy a visitar a mi pareja por que lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte”, expuso. Y cerró: “No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”.

Redoblando la apuesta, Mirra publicó imágenes que muestran que su relación es de larga data y que incluso Alperovich desde la cárcel le envía cartas escritas a mano.