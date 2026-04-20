Ian Lucas sufrió un accidente doméstico y terminó de urgencia en la clínica

El flamante ganador de MasterChef Celebrity sufrió un profundo corte en una de sus manos que obligó a su traslado inmediato en ambulancia hacia el Sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo.

Lo que comenzó como un domingo de descanso y asado en familia para Ian Lucas terminó en una escena de máxima tensión. El flamante ganador de MasterChef Celebrity sufrió un profundo corte en una de sus manos que obligó a su traslado inmediato en ambulancia hacia el Sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo.

Tras horas de incertidumbre y fotos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, el influencer rompió el silencio para llevar tranquilidad a sus millones de seguidores: “Sangré muchísimo, no me paraba de sangrar”, relató Ian en un video donde detalló el accidente que casi lo llevó al quirófano.

El plato de la discordia: un accidente que pudo ser peor

Irónicamente, el campeón de la cocina más famosa del país tuvo su mayor traspié fuera de la competencia. Mientras ayudaba en su casa de Belgrano, un descuido cotidiano se transformó en urgencia. “Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal”, explicó el youtuber.

La gravedad del corte fue tal que la hemorragia no cedía con curaciones caseras. Ya en el sanatorio, los médicos lograron estabilizarlo, aunque el diagnóstico inicial encendió las alarmas: “Me dieron dos puntos en el dedo. Por suerte no llegó al tendón, si no, me tenían que operar”, confesó aliviado. Además de la sutura, recibió la vacuna antitetánica como parte del protocolo.

Misterio, vecinos y una confusión aclarada

El traslado de Ian generó un revuelo inesperado en Belgrano. Al ser asistido por una mujer a la que los vecinos no reconocieron de inmediato, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta nueva novia. Sin embargo, poco después se confirmó que quien lo acompañó en todo momento, y se la veía subiendo a la ambulancia en las imágenes de Infama, era su madre.

El Mundial 2026 en el horizonte

A pesar del susto, este incidente no afectará los grandes proyectos que Ian tiene por delante con la pantalla de El 9 Televida. El influencer ya confirmó que seguirá ligado a Telefe para un desafío de escala global: viajará junto a Marley para cubrir el Mundial de Fútbol 2026 en una edición especial de Por el mundo.

Por ahora, el joven descansa en su domicilio y se recupera rodeado de sus afectos. “Fue el susto del momento, pero ya estamos en casa y está todo bien”, cerró Ian, agradeciendo las miles de muestras de cariño que recibió tras conocerse la noticia.