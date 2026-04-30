“Hubo cosas que no quise grabar”: Maxi López y el detrás de escena de su serie con Wanda Nara

Maxi López, en una charla abierta con la prensa, reveló detalles de lo que fue filmar junto a su exmujer, Wanda Nara, y lanzó una frase que despertó la curiosidad de todos.

El rodaje de la esperada serie vertical de Telefe ha llegado a su fin, pero las declaraciones de sus protagonistas recién comienzan a calentar el ambiente. Maxi López, en una charla abierta con la prensa, reveló detalles de lo que fue filmar junto a su exmujer, Wanda Nara, y lanzó una frase que despertó la curiosidad de todos: “Hubo cosas muy fuertes que dijimos que no”.

Humor, “pimienta” y nada de escándalos

A diferencia de lo que muchos podrían esperar, la producción apuesta por un tono de comedia para retratar la vida cotidiana de la expareja. Según López, el proyecto —que nació casi por casualidad durante su paso por MasterChef— busca que la gente se divierta. “No va con mala intención para nadie”, aseguró, intentando desactivar cualquier polémica con figuras como Mauro Icardi o la China Suárez.

Sin embargo, el exfutbolista admitió que la producción le agregó “un poco de pimienta” para el formato televisivo, aunque tanto él como Wanda fueron muy selectivos con lo que permitieron mostrar de su intimidad.

Un elenco de lujo y una mudanza estratégica

La serie cuenta con un reparto ecléctico que incluye a César Bordón, Pachu Peña, Lucas Spadafora y la participación especial de Georgina Barbarossa en el rol de la abogada. López destacó que trabajar con grandes actores hizo que su primera experiencia frente a las cámaras de ficción fuera “mucho más amena”.

Pero la noticia no solo pasa por la pantalla. Maxi confirmó que ya firmó contrato para mudarse a una nueva casa en el mismo barrio que Wanda Nara. Esta decisión busca facilitar la dinámica familiar y la crianza de sus hijos en Argentina, marcando una etapa de armonía que también se verá reflejada (con sus límites) en la serie.

El misterio del corte final

Ni Maxi ni Wanda han visto los capítulos terminados, por lo que el estreno será una sorpresa incluso para ellos. ¿Qué momentos “fuertes” habrán quedado afuera? ¿Cómo será ver a Georgina Barbarossa interpretando los conflictos legales de la mediática? Habrá que esperar al estreno para descubrirlo.