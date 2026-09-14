Histórico podio de mujeres en Gran Hermano: hoy se define el 3° puesto y las encuestas ya marcan a la favorita

Tras 204 días de aislamiento que iniciaron el pasado 23 de febrero, Gran Hermano: Generación Dorada entra en su instancia más esperada por la pantalla de El 9 Televida. En un hecho inédito para el formato, tres mujeres —Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham— disputarán el premio mayor de $70 millones y una casa. El cronograma completo de la recta final y qué dicen las mediciones previas para la gala de este lunes.

La cuenta regresiva terminó y el reality más visto de la televisión argentina entra en su etapa de coronación. Este lunes 14 de septiembre, la pantalla de El 9 Televida transmitirá una noche bisagra dentro de la edición de Gran Hermano: Generación Dorada: a partir de las 23:00 horas, Santiago del Moro abrirá el sobre para anunciar quién se queda con el tercer puesto y abandona la casa a pasos de la gran gloria.

Tras la reciente salida de Luana Fernández, el programa logró un récord histórico para la televisión nacional: por primera vez en sus temporadas locales, el podio finalista quedó compuesto íntegramente por mujeres.

El cronograma completo hasta la gran gala

La producción organizó una semana cargada de emociones para definir a la campeona:

Lunes 14 de septiembre (23:00 horas): Gala de eliminación del tercer puesto . La participante con menor cantidad de votos del público abandonará la casa y dejará conformado el mano a mano final.

Martes 15 de septiembre: Emisión especial e íntima con el ingreso de familiares para acompañar a las dos finalistas en sus últimas horas de encierro.

Miércoles 16 de septiembre: Gran Final . Santiago del Moro revelará el nombre de la flamante ganadora elegida por el público.

Jueves 17 de septiembre: “La Noche de Campeonas”, el programa especial de cierre donde se realizará la entrega oficial de premios y la reunión de todo el panel de analistas y ex participantes.

Encuestas y premios millonarios en juego

De acuerdo con las encuestas previas en redes sociales realizadas por plataformas especializadas como GH Trivia, la comediante uruguaya Yipio Pintos encabeza la preferencia del público con más del 73% de las intenciones de voto, seguida por Charlotte Caniggia con el 18% y la tucumana Solange Abraham con el 8,5%.

Además del trofeo de campeona, los incentivos en juego marcarán un hito en la franquicia:

1.º Puesto: $70 millones de pesos en efectivo, una casa prefabricada, un año de cerveza gratis, una moto y un saldo de reintegro de gastos en una billetera virtual.

2.º puesto: $20 millones de pesos y una casa prefabricada.

3.º puesto: $10 millones de pesos.

Para definir el destino del reality, los espectadores de Mendoza y de todo el país pueden emitir su voto enviando un mensaje de texto con la palabra GH al 9009 o ingresando a la plataforma digital oficial de votación.

Toda la cobertura minuto a minuto de la gala del 3.º puesto y el desenlace de Gran Hermano: Generación Dorada, vívelo en la pantalla de El 9 Televida.