Histórico: Joan Manuel Serrat recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UNCUYO en Mendoza

El legendario cantautor catalán visitará la provincia a mediados de marzo. La distinción académica de máxima jerarquía vendrá acompañada de un concierto homenaje de la Sinfónica y un encuentro íntimo con el público en el Auditorio Ángel Bustelo.

Mendoza se prepara para recibir a una de las figuras más trascendentales de la música y la poesía iberoamericana. La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) anunció oficialmente que otorgará el Doctorado Honoris Causa a Joan Manuel Serrat. El reconocimiento, formalizado a través de la Resolución 1003/2025, destaca su “mérito político-cultural” y su rol como referente ético en la defensa de los derechos humanos y la libertad.

La distinción fue impulsada por las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas, subrayando la coherencia entre la obra de Serrat y los principios de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. El artista, que se despidió de los escenarios a fines de 2022, regresará a la provincia para una agenda de tres días que promete ser inolvidable.

Cronograma de una visita histórica

La celebración del legado de Serrat se dividirá en tres actos principales:

Jueves 12 de marzo (20.30 hs): En la Nave UNCUYO , la Orquesta Sinfónica y el Coro de Cámara realizarán un Concierto Homenaje . Junto a solistas invitados, repasarán las canciones que marcaron a generaciones. El evento será abierto a la comunidad.

Viernes 13 de marzo (11.00 hs): Se llevará a cabo el acto académico central en la Nave UNCUYO , donde se le hará entrega oficial de los atributos del Doctorado Honoris Causa ante autoridades y referentes institucionales.

Sábado 14 de marzo (19.00 hs): El cierre será en el Auditorio Ángel Bustelo. Bajo un formato de conversatorio, Serrat mantendrá una entrevista abierta para dialogar de cerca con su audiencia mendocina.

Un legado inabarcable

Con este reconocimiento, Serrat se suma a una selecta lista de artistas que han recibido la máxima distinción de la UNCUYO, como Mercedes Sosa, Víctor Heredia y Gustavo Santaolalla.

Nacido en Barcelona en 1943, el autor de “Mediterráneo” no solo es un ícono de la música, sino también un divulgador fundamental de la poesía de Antonio Machado, Miguel Hernández y Mario Benedetti. Su visita a Mendoza reafirma el vínculo indestructible entre su voz y el pueblo argentino, que siempre lo adoptó como propio.