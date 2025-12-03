Hernán Cattaneo regresa a Mendoza con el evento de música electrónica más importante: ¿dónde y cuándo es?

Con un cronograma de tres días y entradas que se agotaron hace 3 meses, Potrerillos se prepara para recibir un show de nivel internacional de la mano del reconocido DJ argentino Hernán Cattaneo. Sunsetstrip Mendoza 2025, regresa a la provincia este 06, 07 y 08 de diciembre.

Desde el 06 de diciembre hasta el lunes 08, Mendoza se prepara para que en Potrerillos, Luján de Cuyo, se desarrolle uno de los eventos de música electrónica de nivel internacional más convocantes: Sunsetstrip Mendoza 2025. De la mano del reconocido DJ argentino Hernán Cattaneo se realizará el evento de tres días consecutivos.

Luego de una gira imponente que pasó por Punta del Este, Buenos Aires y São Paulo, Sunsetstrip vuelve a la provincia con una presentación histórica de tres jornadas consecutivas.

Con entradas totalmente agotadas desde hace más de 3 meses, llegó el momento de vivir una de las experiencias únicas más esperadas del año. Una gran producción artística que vuelve a situar a Mendoza en el mapa global del entretenimiento y que convoca a una gran cantidad de turistas que llegan desde distintos rincones del país e incluso desde países limítrofes para sumarse a la movida electrónica que encabeza Cattaneo.

Con un despliegue de nivel internacional ,y una curaduría estética pensada para que la geografía mendocina sea protagonista indiscutida de un concepto que mejora año tras año, de la mano de Motia, una empresa 100% mendocina que nació de la incubadora de empresas de la UNCuyo, el evento promete dejar a todos impactados por la puesta en escena. El atardecer en la montaña volverá a marcar el ritmo y la progresión emocional de los sets, con una narrativa musical que evoluciona en cada jornada.

Cada una de las tres fechas tendrá identidad propia y contará con artistas de trayectoria mundial, además de referentes de la escena argentina, con Hernán Cattaneo como protagonista.

El sábado 6, la leyenda del house aterriza en las cabinas. Productor, remixer y Dj con más de tres décadas de carrera, Danny Tenaglia es considerado uno de los nombres fundamentales de la música electrónica moderna. Sus sets en clubes y festivales de Nueva York, Ibiza y Miami marcaron una época. Compartirá jornada con los argentinos Marcelo Vasami y Marienne.

El domingo 7, el dúo vienés HVOB llega con su formato live. Es uno de los proyectos europeos con mayor reconocimiento global de los últimos años. También integran el line up de la fecha: el dúo de Djs y productores Paax, exponentes del sonido orgánico contemporáneo, y Meinz, una de las figuras ascendentes de la región.

Finalmente, el lunes 8 contará con un extended set del anfitrión Hernán Cattaneo, referente absoluto de la electrónica progresiva y embajador global de la música argentina. Acompañado por Martín García, histórico colaborador del Dj, y el mendocino B.I.R.DD.