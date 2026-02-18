“¡Hasta acá llegué!”: La Joaqui enfureció y con sus gritos paralizó las cocinas de MasterChef Celebrity

Lo que debía ser una noche de sabores tradicionales se convirtió en un campo de batalla emocional. Entre gritos de frustración, una humareda sospechosa y una devolución lapidaria, la cantante urbana más popular del momento tocó fondo frente al jurado y puso en duda su continuidad en el certamen de cocina de El 9 Televida.

La tensión en MasterChef Celebrity alcanzó un punto de ebullición este martes durante un desafío que parecía sencillo pero resultó traicionero: la elaboración de chorizos artesanales. Para La Joaqui, la jornada se transformó en una pesadilla cuando, tras un repentino cambio de estaciones ordenado por el jurado, descubrió que su guarnición de zapallos se había reducido a cenizas. “¡Me mato la cabeza! Por favor, basta. Hasta acá llegué”, exclamó la artista, lanzando un grito que obligó a Wanda Nara a intervenir para intentar calmar las aguas en un estudio dominado por el olor a quemado.

A pesar de los intentos de su amigo Ian Lucas por contenerla y la ayuda de último momento de Donato de Santis, la intérprete de “Butakera” llegó a la mesa de degustación con el espíritu derrotado. Presentó un chorizo de lomo de cordero y panceta con una salsa de mostaza, miel y whisky que terminó siendo su sentencia. Damián Betular no tuvo piedad con la estética desprolija, mientras que el invitado Santiago Giorgini y el resto del tribunal criticaron la sequedad de la carne y un uso excesivo de alcohol que volvía el plato prácticamente “incomible”.

Con la honestidad brutal que la caracteriza, la pareja de Luck Ra no buscó excusas y se hundió en la autocrítica. “Soy una montaña rusa de inestabilidad”, confesó entre risas nerviosas ante la mirada atónita de Santiago Giorgini, admitiendo que su desempeño fue un desastre y pidiendo ella misma el delantal gris de sentencia. Aunque el tropezón fue estrepitoso, la cantante cerró la noche con una promesa de guerra para el jueves de última chance: “Volveré más fuerte. Tropezón no es caída”. La incógnita ahora es si podrá domar sus nervios antes de que la próxima llamada consuma sus sueños de finalista.

