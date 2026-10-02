“Hagan terapia”: la picante chicana entre La Negra Vernaci y La China Ansa que encendió la guerra en MasterChef Celebrity

La paz duró muy poco en las cocinas de MasterChef Celebrity. A menos de una semana del inicio de la nueva temporada conducida por Wanda Nara en la pantalla de El 9 Televida, la feroz interna entre dos de sus participantes más destacadas traspasó la pantalla y confirmó que la tensión entre ambas no era una simple actuación.

La pantalla de El 9 Televida volvió a encenderse con una nueva batalla mediática en la cocina más famosa del país. En apenas unos días de competencia en MasterChef Celebrity, la tirante relación entre Elizabeth “La Negra” Vernaci y Josefina “La China” Ansa sumó un capítulo de alto voltaje. Tras las polémicas devoluciones del jurado y una ácida intervención de Wanda Nara, las participantes se dijeron de todo, dejando en claro que la convivencia en las hornallas está al borde del colapso: “Vayan al psicólogo”, disparó la locutora sin filtro.

El detonante ocurrió cuando la conductora pinchó a La Negra Vernaci sobre su actitud ante el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, recordando que la locutora no dudó en responderle cara a cara a las críticas: “No está bueno que me pongan en el papel de la conflictiva. Los calladitos son peores, yo digo todo en la cara”, avisó Vernaci.

“No te aguanto”: el cruce sin filtros en pleno estudio

Aprovechando el clima de tensión, Wanda Nara buscó la palabra de La China Ansa, quien estaba ubicada en la estación de cocina justo detrás de la emblemática conductora de radio.

El reproche de Wanda: “China, tuviste muchos problemas trabajando cerca de La Negra, pero de vuelta estás atrás de ella” .

La chicana de Ansa: “Sí, no me la puedo sacar de encima” .

La sentencia de Vernaci: “Me sigue, me sigue… ¡no me sigas más!” , soltó la locutora.

El remate picante: “Yo no te aguanto”, disparó la periodista de noticias frente a las cámaras.

Lejos de bajar la efervescencia del momento, Vernaci remató la jornada en la entrevista individual frente al equipo de producción con una frase lapidaria dirigida a su compañera de certamen: “Ay, mi amor… vayan al psicólogo, hagan terapia”, lanzó la locutora entre risas sardónicas.

Una interna que comenzó en duplas y escaló al streaming

El conflicto entre ambas comunicadoras arrastra antecedentes desde la primera emisión del certamen, cuando el azar las obligó a cocinar en dupla. A pesar de lograr la aprobación de las exigentes papilas gustativas del jurado gracias a un plato de pescado y puré de zanahoria, las discusiones por quién mandaba en la mesada fueron constantes.

El enfrentamiento tuvo su réplica fuera de la pantalla chica, cuando Ansa asistió como invitada al programa de streaming de Vernaci (Amanece que no es poco en Olga). “A ella le molesta mi presencia porque vengo de un pasado que no pudo resolver, y a mí me molesta la suya porque es un futuro inmediato incorregible”, analizó la China entre risas.

Por lo pronto, y aunque ambas reconocen que su buen nivel culinario las mantendrá un largo tiempo en la competencia de El 9 Televida, las chispas están a la orden del día y nadie asegura que la tregua dure hasta la próxima gala de eliminación.