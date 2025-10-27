Güzide se harta y expone a Tarık de una manera inesperada en La Traición

Güzide ua no le teme a nada y se mantiene firme frente a su decisión de exponer al padre de sus hijos. Mirá lo que va a pasar en La Traición.

Tarık no para de hostigar a Güzide. La ataca incesantemente en su ámbito personal como profesional. Molesta ya de esta situación la jueza, que encima no puede trabajar por culpa del abogado, decide hacer algo para exponer la situación. Mirá lo que va a pasar en La Traición, tu novela de las siestas de El 9 Televida.

Güzide está a punto de perder su licencia de abogada por una maniobra de Tarık. El abogado busca asestarle un golpe a su carrera, pero la mujer se entera de antemano de su plan y toma cartas en el asunto.

Güzide, impaciente por el último ataque de Tarık, aparece en sus redes con una transmisión en directo y revela la trampa que le han tendido. Ya no le teme a nada y se mantiene firme frente a sus enemigos. Sus hijos y amigos reciben la transmisión con entusiasmo.

A pesar de la persecución de Behram, Oylum aún no puede olvidar a Tolga. No puede ocultarle a su madre su arrepentimiento y remordimiento. Mientras le ofrece consejos, Güzide se da cuenta de que su hija ha cometido errores similares en el pasado.

Mientras Ozan y Zeliş emprenden una nueva relación, la amistad entre Selin y Tolga florece. Son captados por la cámara mientras salen a divertirse juntos. La amistad de Selin y Oylum está a punto de ponerse a prueba.

Mientras Yeşim se da cuenta una vez más de que formar una familia requiere mucho más que una casa grande, Tarık intenta averiguar quién lo secuestró y por qué. De hecho, una figura sorprendente surge como el culpable del plan de Tarık para detenerlo.

