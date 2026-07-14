Gritos, llanto desconsolado y la teoría de Santiago del Moro: el detrás de escena de la escandalosa eliminación de Manuel en Gran Hermano

El conductor reveló la inesperada jugada del “Congelados” que cambió el destino de la votación. Tras la salida del participante, la casa explotó en un mar de lágrimas y un feroz insulto a Sol Abraham.

La eliminación de Manuel Ibero de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada el pasado lunes sigue generando réplicas de terremoto tanto dentro como fuera de la pantalla de El 9 Televida. Lo que parecía ser una salida cantada para Luana Fernández dio un giro drástico de último minuto y desató una noche de furia, llantos desgarradores y un picantísimo análisis de Santiago del Moro sobre lo que él definió como la “tormenta perfecta”.

Tras despedirse de sus compañeros con la polémica frase “los caretas no llegan lejos”, Manuel tuvo su mano a mano con el conductor en La Cumbre, donde se revelaron los verdaderos motivos que lo empujaron fuera del juego en la semana 20.

El “Congelados” que lo cambió todo: la teoría de Santiago del Moro

Durante la charla, del Moro sorprendió al revelar que el primer apuntado por el público no era Manuel. “Al principio iba Luana; marcan a Luana. Los fandoms se habían puesto de acuerdo para sacarla”, confesó el conductor. Sin embargo, una frase externa cambió drásticamente el rumbo de los votos.

El conductor señaló como factor crucial el reciente ingreso de la mamá de Luana en el desafío del “Congelados”: “Cuando la mamá de Luana el otro día dice: ‘No te juntes con los garcas’ y la agarra Sol, y la corona ahí, obviamente que toda la gente de Sol lo tomó como un gesto. Dijeron: ‘¿Por qué no vamos por alguien más fuerte?’ Y te apuntaron todos a vos que te venían esperando”, —analizó Santiago del Moro.

A este letal movimiento estratégico de los fandoms aliados, el último ganador del reality, Santiago Algorta, le sumó otros errores recientes de Manu en la convivencia, como “el tema Messi” y los “carpetazos” en redes sociales que terminaron por sepultar su estadía en el show.

Furia y descontrol en la casa: “¡Lo lograste, forra!”

Si la explicación del afuera fue intensa, lo que pasó adentro de la casa rozó el drama absoluto. La salida de Manuel quebró por completo a sus aliados más cercanos, Yisela “Yipio” Pintos y Juanicar, quienes protagonizaron una de las despedidas más angustiantes de la temporada entre abrazos y lágrimas.

Sin embargo, el verdadero escándalo estalló cuando el participante cruzó la puerta. Mientras Sol Abraham celebraba eufórica haber superado otra placa caliente, Yipio no pudo contener su bronca y le gritó sin filtro frente a todos: “¡Lo lograste, forra!”

La tensión no terminó ahí. Totalmente desbordado por la angustia, Juanicar corrió a encerrarse en una de las habitaciones, donde se descargó llorando de manera desconsolada y golpeando fuertemente la cama, en una de las escenas más fuertes y viscerales que se recuerden en esta edición.

La casa quedó dividida y con las cartas sobre la mesa de cara a las instancias finales. No te pierdas el minuto a minuto de las repercusiones de la salida de Manuel en la pantalla de El 9 Televida.