Gripes que no se van, ¿por qué duran más?

¿Sentís que la gripe de este invierno es más persistente que nunca? No es tu imaginación. Expertos confirman que los cuadros gripales se están volviendo más largos y molestos. Exploramos las causas detrás de este fenómeno.

Cuando el invierno llega, los resfríos y las gripes se vuelven los invitados no deseados de la temporada. Pero este año, algo parece ser diferente. Lo que antes era una semana de malestar, hoy se siente como un maratón de mocos, tos y fatiga que se extiende por 10, 14 e incluso 20 días. Expertos en salud coinciden en que los cuadros gripales se han vuelto más prolongados y severos. Detrás de este cambio, hay una combinación de factores que van desde el estrés moderno hasta el impacto de los últimos años en nuestro sistema inmunológico.

Las causas detrás de la persistencia viral

Según precisó el médico inmunólogo Pablo Sáez Shersvobsky “si bien no tengo números y datos puntuales de alguna muesta actual, sí se nota cuadros más agresivos y extensos en cuanto a cuadros virales y de gripe. Ahora no estamos hisopando para tener una balance respecto a este tema, pero sí se nota mayor presencia y extensión en el tiempo”.

Algunas de las causas:

-La “deuda de inmunidad”: Durante los años de la pandemia, el uso masivo de barbijos, el distanciamiento social y la desinfección constante nos protegieron no solo del COVID-19, sino también de otros virus comunes. Esto hizo que nuestro sistema inmune tuviera menos oportunidades de “entrenarse” contra patógenos estacionales como la gripe o el resfrío. Ahora, sin esas barreras, nuestros cuerpos son más vulnerables y las infecciones pueden atacar con mayor fuerza, necesitando más tiempo para ser combatidas.

-El estrés crónico: La vida moderna, con su ritmo acelerado y las constantes presiones, ha llevado a que el estrés crónico sea una epidemia silenciosa. El estrés prolongado aumenta los niveles de cortisol, una hormona que debilita el sistema inmune. Un sistema inmune comprometido no puede luchar eficazmente contra los virus, lo que hace que los síntomas se prolonguen.

-Hábitos de vida poco saludables: La falta de sueño, una alimentación deficiente y el sedentarismo también impactan negativamente en nuestras defensas. Un cuerpo que no recibe los nutrientes y el descanso adecuados es más susceptible a enfermar y tarda más en recuperarse.

-Resistencia a la higiene: Con el fin de las restricciones, muchas personas han relajado las medidas de higiene básicas, como el lavado de manos frecuente. Esto facilita la propagación de virus y la reinfección, lo que puede prolongar el cuadro gripal.

Consejos para una prevención efectiva

La prevención es siempre la mejor medicina. Para evitar que estos virus te encuentren desprevenido, seguí estos consejos:

-Vacunación anual: Es el pilar fundamental. La vacuna antigripal no solo protege contra las cepas más comunes del virus, sino que también reduce la severidad de los síntomas si llegás a enfermarte.

-Lavado de manos constante: Mantené el hábito de lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente, especialmente después de tocar superficies en lugares públicos.

-Reforzá tu sistema inmune:

Descanso de Calidad: Dormí entre 7 y 8 horas diarias. El sueño es el momento en que tu cuerpo se repara. Alimentación Nutritiva: Incluí en tu dieta alimentos ricos en vitaminas y minerales (frutas, verduras, legumbres). Considerá suplementos de vitamina C o D si tu médico lo recomienda. Hidratación: Tomá abundante agua para mantener las mucosas hidratadas, lo que ayuda a prevenir la entrada de virus. Manejá el Estrés: Practicá técnicas de relajación, meditación o hacé ejercicio para reducir los niveles de estrés.



Cómo acelerar la recuperación

Si ya caíste en las garras de la gripe, no cometas los errores que la prolongan. Seguí estos pasos para volver a sentirte bien más rápido:

-Descanso, y más descanso: Este es el punto más importante. No intentes “hacer vida normal”. Quedate en casa, evitá el esfuerzo físico y permití que tu cuerpo use toda su energía para combatir el virus.

-Hidratación constante: El agua, los caldos de pollo, los tés de hierbas y los jugos naturales son tus mejores aliados. La hidratación ayuda a fluidificar las secreciones y a eliminar toxinas.

-Medicación con responsabilidad: Usá analgésicos o antifebriles de venta libre (como paracetamol o ibuprofeno) para aliviar los síntomas. No tomes antibióticos, ya que son ineficaces contra los virus. Consultá a un médico antes de tomar cualquier medicamento.

-Alimentación reconfortante: Optá por caldos calientes, sopas de verduras y alimentos de fácil digestión. Evitá los lácteos, que pueden aumentar la producción de mucosidad.

-Humidificá el ambiente: Usá un humidificador o inhalá vapor (con cuidado) para aliviar la congestión nasal y la tos seca.

“Entender que los cuadros gripales pueden ser más persistentes es el primer paso para enfrentarlos con las herramientas adecuadas. Al priorizar la prevención y el autocuidado, podés minimizar el impacto de los virus invernales y asegurarte de que esta temporada de frío sea lo más saludable posible”, concluyó el profesional.