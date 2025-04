Gran Hermano: Selva y una polémica representación que desató risas y rechazos por igual

La uruguaya se puso a hacer una representación en el reality de Canal 9 Televida que desató rechazo y risas por igual. Mirá de qué se trató.

Una idea de Selva Pérez, la participante uruguaya de Gran Hermano, en el reality de Canal 9 Televida despertó reacciones muy distintas entre sus compañeros. Algunos se rieron y lo tomaron con sorpresa mientras que otros mostraron rechazo de plano. Mirá lo que hizo.

“¡Pongan la marcha fúnebre! Esto es a cajón abierto. Mi familia se divierte con mis locuras, no me estresa. Pongan muchas flores, que se note que gastaron. Si alguien quiere llorar también puede”, comenzó la divertida hermanita, sin embargo, cuando le pidió a Luchi Patrone que le cantara el Ave María la joven le respondió: “No me gusta jugar con esas cosas”.

Lejos de abandonar su juego, Selva Pérez le pidió a Sandra que diga unas palabras en su honor. Pero su compañera se negó y le expresó: “No, vos estás loca. No quiero decir unas palabras. No me gusta reírme de los muertos”, rechazando de plano sumarse al juego de la uruguaya.

Al ver que nadie le quería dedicar unas palabras, el último intento se lo dedicó a Tato, sin embargo, el uruguayo también se negó y reveló que no le gustaban los velatorios. “¡Qué horror! Esto es para que lo vean afuera en su casa, ni muerta me vienen a ver al velorio”,comentó la hermanita.

“Ya me van a querer, pero va a ser tarde porque voy a venir del más allá”, continuó Selva Pérez. Por último, y entre risas, Claudio “Papucho” Di Lorenzo comentó: “¡Ni muerta te quedás callada!”.

