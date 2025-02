‘Gran Hermano’: La casa se prepara para nominar en medio de una guerra total entre “originales” y “nuevos”

La llegada de los nuevos participantes convulsionó la casa más famosa de Argentina. Con bandos claramente establecidos la casa se enfrenta a la primera nominación en guerra, ¿qué pasará este miércoles en Canal 9 Televida?

La llegada de los ocho nuevos integrantes a ‘Gran Hermano’ revolucionó por completo el reality de Canal 9 Televida. Tormentas de emociones, celos, desconfianza y movimientos por todos lados han puesto a la casa más famosa del país de cabeza. Con la guerra entre los bandos ya declarada abiertamente este miércoles se nomina.

Los nuevos integrantes sacudieron la dinámica que la casa de ‘Gran Hermano’ tenía, sobre todo la llegada de Selva Pérez. La uruguaya con su energía es quien ha sacado más de las casillas a los “originales”, pero especialmente a Lourdes. La uruguaya de 51 años con un estilo descontracturado y verborrágico, no tardó en generar fricciones sobre todo con la nueva líder de la casa.

Al respecto, Santiago del Moro metió el dedo en la llaga cuando le preguntó a Lourdes sobre eso y la marplatense respondió sin titubeos, que “los originales no nos vamos a desestabilizar por nada del mundo”. Y para dar prueba de ello, este mismo martes, Lourdes haciendo uso de sus atributos de líder fulminó a Selva.

“Me molestan sus gritos, su intensidad, que yo también la tengo, pero hay momentos y momentos”, argumentó la marplatense. Esta jugada dejó en claro que Lourdes ve a Selva como una amenaza. La influencer, por su parte, aseguró que no piensa cambiar su forma de ser y que está dispuesta a “ir a fondo” contra cualquiera que la enfrente.

Por otro lado, la llegada de la novia de Lauty Gram abrió la puerta de los celos en Martina. Apenas Luchi cruzó la puerta, Luca reaccionó de manera inesperada. Su rostro se transformó por completo: abrió los ojos con sorpresa, se llevó las manos a la cara y, sin decir una palabra, se retiró del lugar con rapidez. Un gesto que no pasó desapercibido para nadie, mucho menos para Martina, que en cuestión de segundos sintió una punzada de molestia.

Horas más tarde, Luca se acercó a saludar a Luchi con un abrazo breve, aunque sin demasiadas palabras. Pero Martina, que observaba cada movimiento con una mezcla de enojo e incertidumbre, sintió que había algo más en esa historia. Su expresión la delató por completo: ceño fruncido, mirada fija y un gesto de fastidio que hablaba por sí solo.

Los rumores no tardaron en encenderse dentro de la casa. Algunos compañeros comenzaron a preguntarse si Luca y Luchi tenían un pasado oculto, y cuando él se sinceró con Brian y Lourdes, no logró disipar las dudas. Admitió que conocía a la influencer de antes, pero juró que nunca había pasado nada entre ellos. Sin embargo, su tono de voz y su manera de esquivar ciertos detalles hicieron que muchos no le creyeran del todo.

Martina, lejos de calmarse, decidió abrir su corazón en el confesionario y dejar en claro lo que sentía: “Estoy celosa. A Luca le encanta, yo lo vi cuando ella llegó.Luca le hizo así, la miró de arriba a abajo y puso una sonrisita. Yo no soy bolu… tampoco y yo ahí estaba pintada. Pintada y con los pelos así, no sé qué hacer, no. Encima me cae bien ella, es divina, me parece buena onda y todo. Pero no me gusta, quiero que se vaya. Estoy celosa”.

¿Será que este miércoles la nomina? ¿Habrá complot? ¿Qué pasará en la revolucionada casa de ‘Gran Hermano’? Encontrá las respuestas a estas preguntas en la pantalla de Canal 9 Televida este miércoles al término de ‘Yali Çapkini’.