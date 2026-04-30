Gran Hermano enloqueció: Solange fue echada en vivo y entró su reemplazo por “Golden Ticket” de inmediato

Lo que comenzó como un pedido de renuncia terminó en una expulsión disciplinaria que dejó a los participantes en shock y cambió el tablero del juego con un reingreso inmediato que nadie vio venir.

La noche de este miércoles en Gran Hermano: Generación Dorada pasará a la historia como una de las más impactantes que se vieran en El 9 Televida. Lo que comenzó como un pedido de renuncia terminó en una expulsión disciplinaria que dejó a los participantes en shock y cambió el tablero del juego con un reingreso inmediato que nadie vio venir.

El “Big” no perdonó: “Es una deshonra al juego”

Desde hace días, Solange Abraham venía manifestando su angustia y el deseo de abandonar la casa para reencontrarse con su hija. Sin embargo, la producción decidió no otorgarle una salida tradicional. Con una voz gélida, Gran Hermano le comunicó su expulsión directa frente a todos sus compañeros: “Considero que se trata de una deshonra al juego y a las posibilidades que les brindé. Tomé la decisión de que se retire esta misma noche”.

Sin valijas y casi sin tiempo para despedirse, Solange cruzó la puerta giratoria, pero no se fue en silencio. Antes de salir, lanzó una “bomba” contra Emanuel Di Gioia: “No confíen en Ema, los usa para sacarles información”, disparó, dejando la casa envuelta en sospechas.

El regreso triunfal de Cinzia

En un giro cinematográfico, mientras Solange salía, la puerta volvió a girar para dejar entrar a Cinzia Francischiello. La venezolana regresó al reality gracias al Golden Ticket, un beneficio especial de la producción que le permitió saltarse cualquier repechaje.

Al entrar, Cinzia aplicó su propia estrategia: le hizo creer a sus compañeros que su vuelta fue gracias al voto del público, ganando un poder inmediato dentro de la convivencia. “Gracias a la gente que me votó”, lanzó con picardía apenas pisó el living.

Una casa en pie de guerra

La salida de Solange deja un vacío emocional grande, pero el ingreso de Cinzia promete reactivar las alianzas. Con la advertencia sobre Emanuel resonando en las paredes, el clima en Canal 9 Televida se pondrá más picante que nunca en las próximas galas. ¿Podrá Cinzia aprovechar el caos para liderar el juego? ¿Cómo reaccionará Emanuel tras ser expuesto?